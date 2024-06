Der Floridsdorfer Athletiksport-Club präsentierte am heutigen Dienstagvormittag mit Can Beliktay seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison. Der 19-jährige Österreicher wechselt vom Wiener Stadtligisten SC Mannswörth zu den Blau-Weißen und unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2025 plus Option auf ein weiteres Jahr.

Auf der Suche nach einem aufstreben Torhüter ist der Floridsdorfer Athletiksport-Club mit dem jungen Talent Can Beliktay fündig geworden und präsentiert mit dem 19-jährigen Österreicher seinen ersten Sommerneuzugang. Beliktay wechselt vom Wiener Stadtligisten SC Mannswörth zum FAC und soll nun in der ADMIRAL 2. Liga seine nächsten Entwicklungsschritte machen.

Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zeigt sich erfreut über den Neuzugang: „Bereits die letzten Jahre haben gezeigt, dass Floridsdorf ein guter Boden für die Entwicklung junger Torhüter ist. Umso mehr freut es uns mit Can Beliktay das nächste Talent auf dieser Position für den FAC gewonnen zu haben. Can passt perfekt in unser Anforderungsprofil und hat uns bereits im Probetraining mit seiner professionellen Einstellung überzeugen können. Wir sind daher davon überzeugt, dass Can bei uns seine nächsten Entwicklungsschritte machen wird.“

"Ich bin sehr dankbar für die Chance, die mir der FAC als junger Torhüter gibt. Ich freue mich schon jetzt auf meine erste Profi-Saison und kann es kaum erwarten die Mannschaft kennenzulernen. Ich werde hart arbeiten, um meinen Teil am größtmöglichen Erfolg des FAC beizutragen", blickt auch Can Beliktay mit voller Vorfreude auf die kommende Spielzeit.

Can Beliktay startete seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des SV Schwechat. Nach einem kurzen Abstecher beim 1. Simmeringer SC wechselte Beliktay zum FC Mauerwerk, wo er vier Jahre lang die Jugendmannschaften des Regionalligisten durchlief. Über den SCU Kottes landete der gebürtige Niederösterreicher im Jänner 2023 beim SC Mannswörth. Dort etablierte sich der 19-Jährige prompt als Stammtorhüter und stand in eineinhalb Jahren 38-Mal zwischen den Pfosten.

Foto: FAC