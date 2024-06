Der First Vienna FC 1894 stellt die Weichen für die kommende Saison: Interimstrainer Mehmet Sütcü wird künftig als Cheftrainer von Österreichs ältestem Fußballclub fungieren. Unterstützt wird er dabei von Co-Trainer Roman Kienast. Beide erhalten einen Vertrag bis Sommer 2026.





Die Vienna geht auch in die kommende Saison mit seinem aktuellen Trainerduo. Die Döblinger verlängern die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Mehmet Sütcü und Roman Kienast bis 2026. Das Trainerteam übernahm im Frühjahr 2024 das Traineramt in Wien-Döbling interimistisch und führte die Blau-Gelben vom neunten Tabellenplatz auf den sensationellen dritten Endrang der ADMIRAL 2. Liga.



Für Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz war die Vertragsverlängerung und die Beförderung nach dem Turnaround im Frühjahr nur noch Formsache: „Es freut mich sehr, dass wir den eingeschlagenen Weg gemeinsam weitergehen können. In den letzten Spielen hat sich deutlich gezeigt, dass die gute Arbeit von Memo und Roman Früchte trägt und welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Die Spielweise, die sie etabliert haben, ist nicht nur erfolgreich, sondern auch attraktiv. Unser Ziel ist es, diesen Weg konsequent weiterzuverfolgen und die Identität der Vienna weiter zu stärken. Das Trainerteam hat einen großen Anteil an dieser positiven Entwicklung im Frühjahr und sich die Chance verdient, weiterhin Impulse bei der Vienna zu setzen. Wir werden hart daran arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen.“



Mit der Verlängerung von Mehmet Sütcü und Roman Kienast setzt die Vienna auch weiterhin auf Stabilität. Sütcü war vor seiner Beförderung Trainer des erfolgreichen Amateurteams der Blau-Gelben aus Döbling. Der 34-Jährige führte die Vienna-Youngsters von der sechsten Liga in die fünfte und hatte großen Anteil am aktuellen Meistertitel und dem Aufstieg in die Wiener Stadtliga. Neben seiner Funktion als Trainer der Amateure war Sütcü auch Nachwuchsleiter der Vienna und kennt den Verein also sehr gut. Nach der Trennung von Alexander Zellhofer übernahm er das Amt des Cheftrainers interimistisch.



Mehmet Sütcü zur Ernennung zum Cheftrainer: „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das der Verein mir entgegenbringt. Wir haben in den letzten Monaten eine tolle Entwicklung durchgemacht, und ich freue mich darauf, diesen Weg weiterzugehen. Es freut mich besonders, dass Roman Kienast als Co-Trainer und Patrick Kostner als Tormanntrainer unser Team weiterhin unterstützen werden. Unser Ziel ist es, die Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln und den Fans attraktiven, erfolgreichen Fußball zu bieten.“



An der Seite von Sütcü wird weiterhin Co-Trainer Roman Kienast agieren. Der Ex-Nationalspieler war vor seinem Aufstieg zum Co-Trainer der Döblinger Trainer des NWZ U18-Teams der Vienna. Auch das NWZ U18 befindet sich aktuell auf Meisterkurs in der ÖFB-Jugendregionalliga.



Roman Kienast über die Verlängerung: „Es ist eine große Ehre, weiterhin Teil dieses Trainerteams zu sein. Memo, Patrick und ich arbeiten hervorragend zusammen, und wir ergänzen uns perfekt. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam noch viele Erfolge feiern werden. Unsere Mannschaft hat viel Potenzial, und wir werden hart daran arbeiten, dieses voll auszuschöpfen.“



Das Trainerteam konnte gemeinsam die letzten fünf Saisonspiele in der ADMIRAL 2. Liga für sich entscheiden. In insgesamt zehn Spielen unter Sütcü und Kienast stehen sieben Siege der Döblinger zu Buche. Die Blau-Gelben konnten in den zehn Spielen Großteils mit ansehnlichem Fußball begeistern. Einer der Höhepunkte war mit Sicherheit der 7:3-Sieg gegen den Titelkandidaten St. Pölten oder die Siege gegen Ried und die Admira.

Foto: Vienna