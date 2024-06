Die nächste Verstärkung für das kommende Spieljahr ist unter Dach und Fach! Der FC Flyeralarm Admira sichert sich die Dienste von Manuel Holzmann.

Der 24-jährige Verteidiger kommt ablösefrei von Regionalliga-Ost-Vizemeister SR Donaufeld. Holzmann zählte bei den Wienern in der abgelaufenen Saison zur absoluten Stammkraft, absolvierte 30 von möglichen 31 Begegnungen und stand insgesamt 2.636 Minuten am Feld. Ausgebildet wurde der Linksfuß beim FAC – für die Floridsdorfer bestritt er u.a. 36 Begegnungen in der Admiral 2. Liga und 3 Partien im ÖFB-Cup.

“Manuel hatte in der abgelaufenen Regionalligasaison maßgeblichen Anteil am überdurchschnittlich guten Abschneiden seiner Mannschaft. Einem linksfüßigen Innenverteidiger, der auch bereits mehrjährige Erfahrung im gehobenen Erwachsenenbereich mitbringt, trauen wir durchaus zu, in der Südstadt seine nächsten Entwicklungsschritte zu setzen“, erklärt Ralf Muhr, Technischer Direktor FC Flyeralarm Admira.

„Mit Manuel haben wir einen defensiv flexibel einsetzbaren Spieler gefunden. Er bringt eine gute Mentalität mit und besitzt einen Top-Charakter. Wir freuen uns, dass wir unsere Mannschaft mit einem talentierten jungen Spieler verstärken können“, ergänzt Sportdirektor Peter Stöger.

Holzmann, der als 8-Jähriger zum FAC kam und im Verlauf seiner Karriere zudem beim Wiener Sport-Club und SC Neusiedl/See kickte, fiebert seinen neuen Aufgaben bereits entgegen: „Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein! Ich bin wirklich wunschlos glücklich und bereit, alles zu geben, um mit der Admira erfolgreich zu sein. Und ich möchte mich auch bei den Verantwortlichen für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken. Ich will es mit guten Leistungen zurückzahlen.“

Foto: Admira