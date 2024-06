Felix Orgolitsch wechselt von Donaufeld aus der vom Regionalliga Ost zum SV Stripfing in die ADMIRAL 2. Liga, das gaben die Stripfinger am Dienstag bekannt. Dort erhält er einen Einjahresvertrag. In der abgelaufenen Saison zählte Orgolitsch zu den Topscorern seiner Mannschaft.

Stripfing-Sportdirektor Alexander Grünwald (l.) mit Neuzugang Felix Orgolisch.

"Felix war einer der auffälligsten Spieler in der Regionalliga"

Der 22-Jährige begann seine Karriere in der Jugend von SR Donaufeld, ehe er in die Akademie von FK Austria Wien wechselte. Diese durchlief Orgolitsch bis er 2018 zur Vienna wechselte. 2019 kehrte der Offensivspieler wieder zu SR Donaufeld zurück. In 53 Spielen in der Regionalliga Ost erzielte Orgolitsch 15 Treffer.

Alexander Grünwald, Sportdirektor SV Stripfing: "Felix war einer der auffälligsten Spieler in der Regionalliga Ost. Er hat neben seiner Schnelligkeit auch ansonsten eine enorme Qualität, vor allem im letzten Drittel. Das unterstreichen nicht zuletzt auch seine Scorerpunkte in der abgelaufenen Saison. Wir freuen uns auf einen wirklich smarten Typen, der sich bei uns im Profifußball entwickeln soll."

Felix Orgolitsch: "Ich freue mich extrem, dass ich meinen ersten Profivertrag unterschreiben durfte und bin dankbar, dass Stripfing mir die Chance gibt, mich in der 2. Liga zu beweisen. Der SV Stripfing bietet super Trainingsbedingungen und ich freue mich schon auf dem Platz zu stehen. Natürlich hoffe ich, dass ich der Mannschaft beim Erreichen unserer Saisonziele weiterhelfen kann.“

Fotocredit: SV Stripfing