Philipp Pomer kickt auch in der kommenden Saison in der ADMIRAL 2. Liga bei der SV Guntamatic Ried. Der 26-jährige Mittelfeldspieler, seit Mai 2021 für Ried im Einsatz, hat seinen Vertrag im Innviertel um ein Jahr mit der Option auf ein weiteres Jahr verlängert.

"Die Verlängerung von Philipp war das letzte Puzzlestück"

Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Guntamatic Ried, betont: „Philipp hat sich in Ried zu einem Führungsspieler entwickelt, über seine fußballerische Qualität brauchen wir nicht zu sprechen. Wir wollten den Kern unserer Mannschaft beisammenhalten, um unseren Weg auch im zweiten Jahr möglichst unbeirrt weitergehen zu können. Die Verlängerung von Philipp war hierbei das letzte Puzzlestück.“

Philipp Pomer über seine Vertragsverlängerung: „Ich habe mich für die Verlängerung des Vertrags in Ried entschieden, weil sich der Verein sehr um mich bemüht hat. Wir sind, was unseren Zweijahresplan betrifft, gut im Kurs. Ich bin überzeugt davon, dass wir den Aufstieg schaffen können. Mir persönlich geht es gut. Ich bin schmerzfrei und es sieht gut aus, dass ich normal in die Vorbereitung starten kann.“

Steckbrief Philipp Pomer:

geboren am 12. August 1997 in Wien

Nationalität: Österreich

Position: Mittelfeld

Größe: 180 cm

Hobbys: Basketball, Fischen, Golf

Vereine: Favoritner AC (2003-11), Austria Wien (2011-13), Favoritner AC (2013-15), ASK Elektra Wien (2015/16), ASK Ebreichsdorf (2016-19), Blau-Weiß Linz (2019-21), SV Guntamatic Ried (seit 2021)

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger