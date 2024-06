Der SV Horn, der die abgelaufene ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/2024 als Tabellenachter beendet hat, vermeldet mit Felix Nachbagauer den ersten Sommer-Neuzugang für die kommende Spielzeit. Der 20-jährige Offensivakteur (geb.: 04.03.2004) wird vom SK Rapid ausgeliehen und erhält ein Arbeitspapier bis Sommer 2025. Zudem wurde der Vertrag mit dem 20-jährigen Stürmer Kevin Petuely um zwei weitere Jahre verlängert.

Geschäftsführer Andreas Zinkel (l.) mit dem neuen Leihspieler Felix Nachbagauer.

„Junger, dynamischer Spieler, der dribbelstark ist und unser Spiel mit Sicherheit beleben wird"

Felix Nachbagauer soll in der Saison 2024/25 die Offensive der Waldviertler verstärken. Der Außenbahnspieler kam in der Jugend zum SK Rapid und durchlief dort sämtliche Nachwuchsmannschaften von der Akademie bis in die zweite Mannschaft. Im Frühjahr 2023 wurde er an den Kremser Sportclub ausgeliehen und kam für die Wachauer in der Regionalliga auf 36 Einsätze, in denen er sechs Tore erzielen konnte.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Mit Felix haben wir es geschafft, einen jungen dynamischen Spieler zu verpflichten, der dribbelstark ist und unser Spiel mit Sicherheit beleben wird. Er ist ein gut ausgebildeter Spieler, der genau in unser Anforderungsprofil passt.“

„Kevin verkörpert genau die Werte, die wir beim SV Horn schätzen"

Kevin Petuely kam im Sommer 2021 von den Amateuren des SV Horn zur Profimannschaft und ist seitdem, mit Ausnahme seiner Leihe zum SC Retz in der Saison 2022/23, ein Teil des Profikaders. Vergangene Saison kam er auf 13 Einsätze in der Admiral 2. Liga.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Wir freuen uns sehr, dass Kevin Petuely einen Zweijahresvertrag bei uns unterschrieben hat. Kevin ist ein Spieler aus unserem eigenen Nachwuchszentrum und verkörpert genau die Werte, die wir beim SV Horn schätzen. Seine hervorragende Einstellung auf und neben dem Platz machen ihn zu einem wertvollen Mitglied unseres Teams.“

Fotocredit: SV Horn