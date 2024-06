Die erste Verstärkung für ADMIRAL 2. Liga-"Neuankömmling" SC Austria Lustenau für die anstehende Saison 2024/25 ist fixiert. Mit Axel Rouquette stößt ein temporeicher Außenverteidiger zum Team von Neo-Trainer Martin Brenner. Der gebürtige Franzose wechselt von der U21 des FC St. Gallen an den Rhein und unterschreibt einen Vertrag bis mindestens Sommer 2026.

"...offensiv agierender Außenverteidiger, der unserem Spiel nach vorne viel Dynamik verleiht"

Rouquette wurde im Nachwuchs von RC Lens ausgebildet und kam im August 2022 in den Nachwuchsbereich des FC St. Gallen. In der vergangenen Saison absolvierte er für die Espen 30 Einsätze in der Promotion League und erzielte dabei einen Treffer. Der 21-Jährige gilt als offensivdenkender Außenverteidiger mit hoher Geschwindigkeit.

In Lustenau soll er nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. Axel Rouquette unterschreibt bis mindestens Sommer 2026 und stößt am Montag zum offiziellen Trainingsstart der Austria nach Vorarlberg.

„Wir freuen uns, die Neuverpflichtung von Axel bekanntzugeben. Axel ist ein schneller, technisch versierter und offensiv agierender Außenverteidiger, der unserem Spiel nach vorne viel Dynamik verleihen kann. Ich habe Axel bereits seit einiger Zeit beobachtet und bin beeindruckt von seiner Entwicklung beim FC St. Gallen. Nun ist es der nächste logische Schritt in seiner Karriere, zu uns zu kommen. Wir sind überzeugt, dass er mit seinen Fähigkeiten und seinem Engagement eine wertvolle Bereicherung für unser Team sein wird“, so Sportchef Mirco Papaleo.