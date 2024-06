Die nächsten Verstärkungen für ADMIRAL 2. Ligist SC Austria Lustenau für die anstehende Saison 2024/25 sind fixiert: Von Kooperationsverein Clermont Foot 63 wechseln mit Abdellah Baallal und Stan Berkani zwei junge Spieler zu Grün-Weiß. Beide Akteure kommen per Leihe bis Sommer 2025 ins Ländle.

Platz genommen... Austria Lustenau will in der ADMIRAL 2. Liga nicht nur im Mannschaftsbus richtig Fahrt aufnehmen, sondern auch sportlich!

"Wir freuen uns, dank der Kooperation mit Core Sports Capital und Clermont Foot 63 über die zwei Verstärkungen aus Frankreich"

Abdellah Baallal wurde bei AM Football ausgebildet, ehe er im Februar 2023 nach Frankreich zu Clermont wechselte. Er kann im Mittelfeld mehrere Positionen bekleiden und kam in der vergangenen Saison für Clermont Foot 63 B zu 24 Einsätzen. Ende November feierte der 19-Jährige zudem sein Debüt für die Franzosen in der Ligue 1. Für sein Heimatland Marokko absolvierte Baallal vier Spiele für die U20-Nationalmannschaft.

Stan Berkani (20) war in der vergangenen Spielzeit bereits Teil des Ligue A-Kaders von Clermont Foot 63. Für die zweite Mannschaft bestritt er zehn Partien, jedoch setzte dann eine notwendige Fußoperation den defensiven Mittelfeldspieler für zweieinhalb Monate außer Gefecht. In Lustenau soll sich der junge Algerier weiterentwickeln und den grün-weißen Kader verstärken. Berkani wurde bei US Abrest, RC Vichy und im Nachwuchs von Clermont ausgebildet.

Berkani steigt am morgigen Montag beim offiziellen Trainingsstart der Austria ein, Abdellah stößt eine Woche später zur Mannschaft.

Sportchef Mirco Papaleo über die beiden Neuzugänge aus Frankreich: „Wir freuen uns, dank der Kooperation mit Core Sports Capital und Clermont Foot 63 über die zwei Verstärkungen aus Frankreich: Stan wird unser Mittelfeld wegen seines hervorragenden Positionsspiels in der Defensive und seiner herausragenden Spielübersicht verstärken. Abdellah ist ein vielseitiger Spieler, der mehrere Positionen im Mittelfeld abdecken kann. Dank seiner Kreativität und Spielintelligenz im letzten Drittel wird er unsere Offensive erheblich unterstützen. Wir freuen uns auf die Impulse, die er in unser Spiel einbringen wird.“