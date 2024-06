Der SV Stripfing geht mit einem neuen Trainer in die Saison 2024/25. Florian Hart wird eine neue Aufgabe übernehmen und steht somit für das Traineramt nicht mehr zur Verfügung. Zuvor hatte er das Traineramt interimistisch von Maximilian Uhlig übernommen und mit dem SV Stripfing den sportlichen Klassenerhalt in der ADMIRAL 2. Liga fixiert. Der SV Stripfing wird den neuen Cheftrainer morgen bekannt geben. Trainingsstart der Profimannschaft ist am kommenden Mittwoch, 19. Juni.

Florian Hart (r.) übernahm den Trainerposten von Maximilian Uhlig (l.)

"...ist auch der Verdienst von Flo und seinem Trainerteam"

"Flo hat in den letzten Wochen der abgelaufenen Saison die Mannschaft in einem Formtief übernommen und sofort stabilisiert. Dass wir den sportlichen Klassenerhalt und somit das Minimalziel erreicht haben, ist auch der Verdienst von Flo und seinem Trainerteam. Florian ist ein sehr ambitionierter Trainer, menschlich ohnehin absolut top. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass sich für ihn auch andere Möglichkeiten ergeben. Für seine künftige Aufgabe wünschen wir ihm alles erdenklich Gute. Ich bin mir sicher, dass sich unsere Wege schon bald wieder kreuzen werden", sagt Sportdirektor Alexander Grünwald.

"Ich möchte mich bei den Verantwortlichen für die Chance bedanken, in der 2. Liga als Trainer tätig gewesen zu sein. Ich gehe auch mit ein wenig Wehmut, habe sehr gerne mit den Spielern und Verantwortlichen zusammengearbeitet. Ich habe mich aber bewusst entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen und eine neue Aufgabe anzunehmen. Auch den Spielern gilt mein Dank, sie haben von Beginn an voll mitgezogen und wir haben so den sportlichen Klassenerhalt gesichert", betont Florian Hart.

Fotocredit: SV Stripfing