Mit Frederic Flatz (geb.: 25.08.2006) kann ADMIRAL 2. Ligist SC Austria Lustenau vor dem Trainingsstart einen Eigenbauspieler wieder in seinen Reihen begrüßen. Das 17-jährige Torhüter-Talent wechselt von der AKA Vorarlberg fix zum ADMIRAL Bundesliga-Absteiger zurück und unterschreibt einen Profivertrag bis mindestens Sommer 2025.

Intensiver Sonntag beim Ländle-Klub SC Austria Lustenau, dessen neuer Sportchef Mirco Papaleo sich heute zu diversen, personellen Entscheidungen und Verpflichtungen äußert. Auch zu Torhüter-Talent Frederic Flatz.

"Er hat seine Fähigkeiten bereits bei unseren Amateuren unter Beweis gestellt und auch in der Akademie gute Leistungen gezeigt"

Für den 17-jährigen Schlussmann ist der Wechsel zur Austria die Rückkehr zu seinem Stammverein. Das Fußballspielen erlernte Frederic Flatz bei Grün-Weiß, ehe er in den vergangenen Jahren diverse Altersstufen der heimischen Akademie durchlief. In der abgelaufenen Saison stand er für die AKA Vorarlberg in der ÖFB Jugendliga U18 in zwanzig Partien auf dem Platz. In der Spielzeit 2023/24 verzeichnete der Keeper auch vier Partien für die Amateure der Austria in der VN.at-Eliteliga und zeigte dabei sein großes Potential.

Flatz wird als dritter Torhüter verpflichtet und unterschreibt bis mindestens Sommer 2025.

„Der eigene Nachwuchs ist uns sehr wichtig, und deshalb freuen wir uns, das Torhüterteam mit Frederic zu ergänzen. Er ist noch jung, hat aber seine Fähigkeiten bereits bei unseren Amateuren unter Beweis gestellt und auch in der Akademie gute Leistungen gezeigt. Frederic bringt viel Potenzial mit und wir sind gespannt auf seine weitere Entwicklung in unserem Verein“, so Sportchef Mirco Papaleo.

Fotocredit: SC Austria Lustenau