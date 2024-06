Rege Betriebsamkeit am heutigen Sonntag beim ADMIRAL 2. Ligisten SC Austria Lustenau, der binnen weniger Stunden bereits seinen fünften (!) Neuzugang vermeldet und auch in der kommenden Saison auf regionale Talente setzen will. Wie auf den 18-jährigen Melih Akbulut (geb.: 10. April 2006). Der junge Stürmer aus dem Ländle wechselt von der Vorarlberger Akademie nach Lustenau.

„Vielversprechender Stürmer, der durch physische und technische Voraussetzungen beeindruckt"

Melih Akbulut stammt aus dem Nachwuchs des blum FC Höchst 1921 und ist seit seiner Zeit bei der U14 Teil der Vorarlberg-Auswahlen des VFV. Seit der Saison 2020/21 spielt der Mittelstürmer für die AKA Vorarlberg. In der abgelaufenen Saison erzielte der Youngster für die U18 der Akademie in 24 Spielen 17 Tore.

Austria Lustenau sieht in ihm eine Investition in die Zukunft und möchte dem jungen Spieler in seiner Entwicklung weiterhelfen. Melih Akbulut unterschreibt beim SC Austria Lustenau einen zweijährigen Profivertrag inklusive Option.

Austria-Neo-Sportchef Mirco Papaleo: „Melih ist ein vielversprechender Stürmer, der durch seine physischen und technischen Voraussetzungen beeindruckt. Wir freuen uns sehr, ihn bei uns zu haben und ihn in seiner sportlichen Entwicklung begleiten zu dürfen.

Fotocredit: SC Austria Lustenau