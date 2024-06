Nach Leistungstests am 17. Juni startete die SV Guntamatic Ried am 18. Juni mit einem Training in der Sportarena Geinberg in die neue Saison. Zum Auftakt waren unter SVR-Cheftrainer Maximilian Senft 23 Spieler mit dabei, darunter auch die Neuzugänge Saliou Sané, Martin Rasner, David Berger und Felix Wimmer. Das SPA Resort Geinberg kooperiert auch in der kommenden Saison intensiv mit der SV Guntamatic Ried und unterstützt als Sponsor den Verein.

Zurück im Team ist Tormann Patrick Moser, der in der vergangenen Saison an den FAC verliehen wurde. Alexander Mankowski kommt von den Jungen Wikingern Ried zur Profi-Mannschaft. Neuzugänge gibt es auch im Trainerteam und in der medizinischen Abteilung. Wolfgang Wimmer verstärkt als Tormanntrainer das Team, Moritz Kossmann als Analyst. Neue Leiterin der medizinischen Abteilung ist Elisabeth Kasbauer. Jakob Berndl arbeitet ab sofort als Physiotherapeut bei der SV Guntamatic Ried.

„Gute Mischung in Sachen Qualität, Erfahrung und Persönlichkeit“

„Unser Ziel in der Pause war es, eine gute Mischung in Sachen Qualität, Erfahrung und Persönlichkeit zu finden. Wir sind überzeugt, dass uns das mit den neuen Spielern und Betreuern gelungen ist. Wir haben im vergangenen Sommer einen Weg begonnen und wollen diesen jeden Tag und mit aller Konsequenz weitergehen. Wir konzentrieren uns auf das, was wir beeinflussen können: unser Team und unser Anspruch an uns selbst“, erklärte Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Guntamatic Ried.

„Der Konkurrenzkampf ist sicherlich nochmal erhöht und das ist gut so“

„Die Mannschaft hat in der vergangenen Saison verschiedene Phasen durchlebt und ist vor allem an den schwierigen Momenten gereift. Das ist einer der Gründe, warum ich diese Mannschaft so schätze. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Kultur, uns ehrlich und teilweise hart die Meinung zu sagen, jetzt Früchte trägt“, betonte SVR-Cheftrainer Maximilian Senft. „Gestern haben wir mit Leistungstests gestartet. Wir werden jeden Tag hart und fleißig arbeiten, um uns top vorzubereiten. Wir werden acht Spiele bestreiten und jeder bekommt die Chance, sich zu zeigen. Der Konkurrenzkampf ist sicherlich nochmal erhöht und das ist gut so.“

„Wir werden uns vor allem auf uns und auf unsere Leistung konzentrieren“

„Wir gehen voll motiviert in die neue Saison und werden Tag für Tag alles dafür geben, um am Ende der Saison ganz oben zu stehen. Es gibt natürlich viele Faktoren, die wir selbst nicht beeinflussen können, deshalb werden wir uns vor allem auf uns und auf unsere Leistung konzentrieren“, sagt SVR-Tormann Andreas Leitner.

„Wir sind in der vergangenen Saison als Mannschaft zusammengewachsen“

„Ich habe mich entschieden, weiter für die SV Guntamatic Ried zu spielen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir auf einem richtig guten Weg sind. Wir sind in der vergangenen Saison als Mannschaft zusammengewachsen. Ich freue mich deshalb schon sehr, dass die neue Saison jetzt wieder startet“, so SVR-Kicker Philipp Pomer.

Foto: SVR / Schröckelsberger