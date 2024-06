Der FC Flyeralarm Admira darf sich über den nächsten Neuzugang freuen: Mit Dennis Verwüster kommt ein erfahrener Zweitliga-Torwart zurück in die Südstadt, der bereits von 2012-2018 im Dress der Admira kickte und dort auch seine fußballerische Ausbildung genoss. Der 26-jährige Steirer kommt ablösefrei von Amstetten.

Sportdirektor Peter Stöger: “Es freut mich sehr, dass Dennis wieder bei seinem Stammverein seine sportliche Heimat findet, und unser Torhüterteam ab sofort verstärkt. Mit ihm bekommen wir einen zusätzlichen verlässlichen Schlussmann, der aufgrund seines Potentials und Alters über viel Perspektive verfügt, in die Südstadt zurück!”

Ralf Muhr (Technischer Direktor) - für die sportliche Leitung der Admira Akademie zuständig - ergänzt: “Dennis ist ein Produkt der Admira Torhüterausbildung, hat den Sprung in den Profifußball bereits geschafft, und dient somit auch als Vorbild für unsere nachkommenden Potentialtorhüter wie Jayden Akubude oder Lukas Limbeck, die beide bereits in den ÖFB -Nachwuchsauswahlen ihre ersten Einsätze verbuchen konnten. Einen weiteren Eigenbauspieler im zukünftigen Profikader zu haben, ist eine großartige Sache für den gesamten Verein und der wesentlichste Auftrag an unsere Akademie!”

Foto: Admira