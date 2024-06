Mit der Verlängerung von Paul Gobara gelang es dem SV Horn einen Schlüsselspieler der vergangenen Saison weiterhin an den Verein zu binden. Der 24-jährige Innenverteidiger geht somit bereits in seine dritte Saison für die Waldviertler. Außerdem nimmt man den 22-jährigen US-Amerikaner Paul Karch Jr. unter Vertrag, der in der vergangenen Spielzeit beim Kremser SC aufspielte, wo er in der Regionalliga auf zehn Einsätze kam. Beim Klub aus der ADMIRAL 2. Liga unterzeichnet er einen Einjahresvertrag (siehe ALLE TRANSFERS).

Statements zu den Personalnews

"Wir sind sehr erfreut, dass Paul Gobara unsere Mannschaft ein weiteres Jahr mit seiner Routine und seiner Ruhe im Spiel bereichern wird. Paul hat letzte Saison eine mehr als solide Performance abgeliefert, darauf aufbauend hoffen wir auf weitere tolle Spiele für den SV Horn", erklärt Geschäftsführer Andreas Zinkel.

Andreas Zinkel zum Neuzugang: "Mit Paul Karch ist es uns gelungen, einen weiteren jungen Spieler mit Entwicklungspotential für den SV Horn zu gewinnen. Paul ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, dem es im ersten Schritt einmal gelingen muss, den Sprung von der Regionalliga in die 2. Liga zu schaffen."

Fotocredit: SV Horn