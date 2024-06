An ihm lag es sicher nicht, dass Austria Lustenau nach zwei Jahren in der ADMIRAL Bundesliga wieder den bitteren Gang in die ADMIRAL 2. Liga anzutreten hat: Domenik Schierl. Der 29-jährige Torhüter (geb.: 20. Juli 1994 in Salzburg) zieht seine Ausstiegsklausel nicht und hat unmittelbar vor der Abreise der Vorarlberger ins Kurztrainingslager in die Lecher Berge am heutigen Mittwochvormittag seinen Vertrag verlängert. Der Rückhalt, der seit Sommer 2019 Teil der Austria-Familie ist, bleibt Grün-Weiß damit weiterhin erhalten.

SC Austria Lustenau-Neo-Sportchef Mirco Papaleo (l.) bei der Vertragsverlängerung von Torhüter Domenik Schierl.

„Bin megahappy, dass ich mich jetzt nach zwei Wochen mit viel Gedanken hin und her entschieden habe"

Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt und somit schreiben Domenik Schierl und die Austria ab sofort am nächsten Kapitel des gemeinsamen Weges. In der abgelaufenen Saison kam Schierl auf 31 Einsätze im Oberhaus. Seine Gesamtbilanz für Lustenau: 60 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga, dabei blieb der gebürtige Salzburger 14 Mal ohne Gegentreffer.

In der zweiten Liga stand Schierl bereits in 76 Partien im Kasten der Austria, blieb 16 Mal ohne Gegentreffer. Abgerundet wird die Bilanz mit acht ÖFB-Cupspielen.

„Ich bin megahappy, dass ich mich jetzt nach zwei Wochen mit viel Gedanken hin und her entschieden habe. Ich bin absolut überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war. Ich freue mich auf die weitere gemeinsame Zeit bei Grün-Weiß und kann es kaum erwarten, zusammen mit meinen anderen Teamkollegen auf dem Platz zu stehen“, so Schierl.

„Langjährige Erfahrung, unermüdliche Leidenschaft und herausragenden Fähigkeiten machen ihn zu unverzichtbarem Mitglied unserer Mannschaft"

„Schierli“ wechselte 2019 vom SC Wiener Neustadt an den Rhein. Zu den größten Erfolgen für Schierl in seiner Zeit beim SC Austria Lustenau zählen der Meistertitel in der zweiten Liga in der Saison 2021/22 sowie der Einzug ins UNIQA ÖFB-Cupfinale 2020. Mit seiner energiegeladenen Art, seinem Siegeswillen, seiner gelebten Leidenschaft für den Verein und der großen Erfahrung wird er helfen, die jungen Teamkollegen anzuführen und weiterzuentwickeln. Domenik Schierl unterschreibt in Lustenau bis Sommer 2025.

SC Austria Lustenau-Neo-Sportchef Mirco Papaleo: „Wir freuen uns außerordentlich, dass Schierli seinen Vertrag nun verlängert hat. Seine langjährige Erfahrung, seine unermüdliche Leidenschaft und seine herausragenden Fähigkeiten machen ihn zu einem unverzichtbaren Mitglied unserer Mannschaft. Wir sind überzeugt, dass er auch in Zukunft maßgeblich zum Erfolg und Zusammenhalt unseres Teams beitragen wird.“

Fotocredit: SC Austria Lustenau und GEPA-ADMIRAL