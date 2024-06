Floridsdorfer Athletiksport-Club, in der abgelaufenen ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/2024 Tabellenfünfter, vermeldet am heutigen Mittwoch, den 19. Juni, die Vertragsverlängerung mit Mittelfeldspieler Marcus Maier. Der 28-Jährige Wiener, der im Sommer 2022 zum FAC wechselte und seither 74 Pflichtpartien (zwei Tore, vier Assists) absolvierte, geht nunmehr in seine dritte Saison bei den Blau-Weißen.

Marcus Maier (l.) mit Lukas Fischer.

„Er ist ein absoluter Schlüsselspieler in unserer Mannschaft"

Marcus Maier zählt zu den erfahrensten Spielern im Kader des Floridsdorfer Zweitligisten. Mit insgesamt 90 Bundesliga-Einsätzen und Auftritten in der Europa League Qualifikation bringt er wertvolle Erfahrung und spielerische Klasse mit. Seit seinem Wechsel zum FAC hat der gebürtige Wiener bereits 74 Pflichtspieleinsätze absolviert und sich als unverzichtbarer Bestandteil der Mannschaft von Cheftrainer Mitja Mörec etabliert.

„Wir sind sehr glücklich, dass Marcus auch weiterhin ein Teil des FAC bleibt. Seine Erfahrung und sein Engagement auf und neben dem Platz sind für unser Team enorm wichtig. Er ist ein absoluter Schlüsselspieler in unserer Mannschaft und es freut uns sehr, dass er auch in der kommenden Saison unsere Farben tragen wird“, so FAC Geschäftsführer Sport Lukas Fischer.

„Ich glaube, dass in diesem Team und dem Verein ein großes Potential steckt"

Auch Marcus Maier zeigt sich erfreut über die Vertragsverlängerung: „Ich fühle mich beim FAC sehr wohl und bin stolz, weiterhin Teil dieser Mannschaft zu sein. Ich glaube, dass in diesem Team und dem Verein ein großes Potential steckt und ich werde mein Bestes geben, sodass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen.“

