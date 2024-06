Der SV Stripfing, Tabellendreizehnter der abgelaufenen ADMIRAL 2. Liga-Saison verpflichtet Kerim Abazovic vom Liga-Konkurrenten First Vienna FC 1894. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der zwei Einsätze für das ÖFB-U19-Team absolvierte, unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

Kerim Abazovic hier noch im Einsatz für die Vienna gegen den FC Dornbirn 1913.

"Die letzte Saison verlief für mich nicht ganz nach Wunsch"

Der 20-jährige Wiener (geb.: 03.02.2004) begann seine Karriere bei SV Vorwärts Brigittenau und wechselte bereits im Nachwuchs zum SV Donau Wien. 2018 kam Kerim Abazovic in die Akademie von Kooperationspartner FK Austria Wien, ehe der 1,91 Meter große Youngster sich ein Jahr später der Vienna anschloss. Bei den Döblingern kam der Linksfuß zu 15 Einsätzen in der Regionalliga sowie 43 in der ADMIRAL 2. Liga.

Kerim Abazovic: "Die letzte Saison verlief für mich nicht ganz nach Wunsch. Deshalb möchte ich beim SV Stripfing nun zeigen, was in mir steckt. Die Gespräche mit Sportdirektor Alex Grünwald haben mich sofort überzeugt, dass der SV Stripfing für mich eine gute nächste Station ist."

"Er wird uns mit seiner Physis und Kopfballstärke im Defensivbereich weiterhelfen"

Alexander Grünwald, Sportdirektor: "Kerim ist ein interessanter Spieler, der trotz seines jungen Alters schon einige Zweitligaspiele vorweisen kann. Insgesamt bietet er genau das Spielerprofil, das wir gesucht haben. Ich bin überzeugt, dass er uns mit seiner Physis und Kopfballstärke im Defensivbereich weiterhelfen wird."

