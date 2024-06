Premiere für die neuen Trikots der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25! Die Kicker der SV Guntamatic Ried treten beim Testspiel gegen Wacker Burghausen am Freitag, dem 21. Juni, erstmals in ihren neuen Dressen an, die wieder gemeinsam mit dem langjährigen Ausrüstungspartner hummel entwickelt wurden. Gespielt wird gegen den bayerischen Regionalligisten in Peuerbach, Ankick ist um 16.00 Uhr.

„Trikots transportieren Vereins-Tradition und Verbundenheit mit Stadt Ried"

Die Heimtrikots sind traditionell grün, mit schwarzen Hosen, und repräsentieren so die Vereinsfarben der SV Guntamatic Ried. Die Auswärtstrikots sind gelb, der Farbe der Stadt Ried. Auch das Stadtwappen der Stadt Ried ist am Trikot abgebildet. Mit der Farbe Gelb wird dem Ergebnis der Mitglieder-Befragung Rechnung getragen. Die Trikots sind zum Preis von 79 Euro ab sofort auch in den SVR-Fanshops und online erhältlich.

„Mit den neuen Trikots transportieren wir zum einen die Tradition unseres Vereins und zum anderen auch die Verbundenheit mit der Stadt Ried. Jeder Spieler, der dieses Trikot trägt, muss bereit sein, immer 100 Prozent für die SV Guntamatic Ried, für unsere Stadt und für unsere Fans zu geben“, sagt SVR-Geschäftsführer Thomas Ohrhallinger.

Fotocredit: SVR/Stüber