Der First Vienna FC 1894 feiert sein 130-jähriges Bestehen mit einem besonderen Jubiläumsspiel. Österreichs ältester Fußballclub empfängt am Freitag, den 19. Juli 2024 den deutschen Traditionsverein TSV 1860 München auf der Hohen Warte. Dieses Traditionsduell verspricht ein spannendes Fußballfest für alle Fußball-Liebhaber. Anpfiff in Döbling ist um 18:30 Uhr.

Ein besonderes Jubiläum

Die Vienna feiert heuer einen besonderen Geburtstag: Österreichs ältester Fußballclub wird 130 Jahre alt. Zu diesem Anlass empfängt die „Erstgeborene“ des österreichischen Fußballs am 19. Juli 2024, um 18:30 Uhr den TSV 1860 München auf der Hohen Warte.

Obwohl das tatsächliche Gründungsdatum der Vienna der 22. August ist, wird das Jubiläum mit einem außergewöhnlichen Fußballereignis im Juli eingeläutet. Die Vienna, sechsfacher österreichischer Meister, dreifacher Cupsieger und Mitropacupgewinner von 1931, wurde 1894 von einer Gruppe fußballbegeisterter Studenten und britischen Landschaftsgärtnern gegründet. Diese Enthusiasten legten mit der Gründung der Vienna den Grundstein für den Klubfußball in Österreich.



Zum Auftakt der Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr der Döblinger lädt die Vienna im Juli zum Spiel gegen den deutschen Traditionsclub aus München.



„Es ist uns eine große Freude, unser 130-jähriges Jubiläum mit einem Spiel gegen den TSV 1860 München zu feiern. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, die Geschichte und Tradition der Vienna zu würdigen und gleichzeitig ein spannendes Spiel für die gesamte Vienna-Familie zu bieten," sagt Kurt Svoboda, Präsident der Vienna. „Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Tag und hoffen, dass viele Zuschauer diese Feier mit uns erleben werden."

Historische Erfolge des TSV 1860 München

Der TSV 1860 München, gegründet am 17. Mai 1860 als Turn- und Sportverein München, eröffnete seine Fußballabteilung am 25. April 1899. Die Farben des Vereins sind Grün-Gold, jedoch ist das Weiß-Blau der Fußballabteilung bekannter. Mit 26.500 Mitgliedern zählt der TSV 1860 zu den größten Sportvereinen Deutschlands.



Für die größten Titelgewinne in der Münchner Klubgeschichte war ausgerechnet eine Wiener Trainer-Legende verantwortlich. Max Merkel feierte mit den Münchner Löwen in den 1960er Jahren außergewöhnliche Erfolge: den Gewinn des DFB-Pokals 1963/64, die deutsche Fußballmeisterschaft 1966 und den Einzug ins Finale des Europapokals der Pokalsieger 1965.



Beim Wiederaufstieg in die Bundesliga 1994 war mit Peter Pacult als Spieler ein weiterer Österreicher bei einem Meistertitel der Münchner beteiligt. Nach dem Aufstieg 1994 war 1860 München bis 2004 ein fixer Bestandteil der deutschen Bundesliga. Ähnlich wie die Vienna ging es für die Münchner danach einige Ligen nach unten. Mittlerweile konnten sich die Bayern in der dritten Liga konsolidieren und peilen wie die Döblinger die Rückkehr in die höchste Liga an.



1860 Münchens Trainer Argirios Giannikis betont die Bedeutung dieser Begegnung: „Für uns ist es eine besondere Ehre, Teil dieses Jubiläums zu sein. Unsere Fußballabteilung feiert ihr 125-jähriges Bestehen, und diese doppelte Feierlichkeit verbindet unsere Vereine auf besondere Weise. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und eine großartige Atmosphäre.“

Österreichische Spieler bei 1860 München

Eine besondere Verbindung zwischen Österreich und 1860 besteht durch die zahlreichen österreichischen Spieler, die in der Vergangenheit bei 1860 München aktiv waren. Bekannte Namen wie Peter Pacult, Harald Cerny, Martin Stranzl, Markus Weissenberger, Julian Baumgartlinger, Marcus Pürk, Michael Liendl und Christian Prosenik haben alle das Trikot der Löwen getragen und die sportliche Verbindung zwischen Österreich und München gestärkt.



„Dieses Jubiläum ist nicht nur ein Fest für unseren Verein, sondern für alle Fußballfans, die die Leidenschaft und Tradition dieses Sports lieben," freut sich auch Vienna Sportdirektor Andreas Ivanschitz auf das Spiel gegen die Löwen. „Wir laden alle ein, diesen besonderen Tag mit uns zu feiern und die Geschichte des First Vienna FC 1894 sowie die Geburtsstunde des österreichischen Klubfußballs gebührend zu würdigen."

Ticketverkauf für das Jubiläumsspiel gestartet

Tickets für das Jubiläumsspiel gegen 1860 München sind ab sofort online unter www.1894.at/tickets oder in unserer Geschäftsstelle auf der Hohen Warte erhältlich. Die Karten kosten 18,94 Euro, ermäßigte Tickets 13 Euro, Kinder- und Jugendtickets 10 Euro. Auch wird es bei unserem Jubiläumsspiel die Möglichkeit für VIP-Tageskarten um 160 Euro geben. Neben dem spannenden Spiel erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Am 19. Juli 2024 begrüßen wir den TSV 1860 München auf der Hohen Warte zu einem besonderen Jubiläumsspiel. Ein historisches Aufeinandertreffen zweier traditionsreicher Clubs verspricht ein Fußballfest der Extraklasse. 💙💛



Foto: Vienna