Neben Chefcoach Martin Brenner ist mit Ivan Kristo ab sofort ein weiteres neues Gesicht auf der Trainerbank von ADMIRAL Bundesliga-Absteiger SC Austria Lustenau zu sehen. Der 44-Jährige wechselt von der AKA Vorarlberg zu Grün-Weiß und folgt als Co-Trainer auf Dominik Visintainer, der den Verein nach einer Halbsaison wieder verlässt.

Sportchef Mirco Papaleo (l.) mit Co-Trainer Ivan Kristo.

„Ich hatte hier zu Beginn der 2000er eine sehr schöne Zeit als Spieler"

Ivan Kristo ist für Austrianer kein Unbekannter. Der Vorarlberger spielte für die Grün-Weißen von 1998 bis 2002 und war Teil der Lustenauer Mannschaft, die erstmals in der Österreichischen Bundesliga spielte. Insgesamt kommt der gebürtige Dornbirner auf 38 Bundesliga-Einsätze (5 Tore) und 36 Zweitliga-Spiele (2 Tore) für die Austria. Der 44-Jährige war zuletzt Co-Trainer der Akademie Vorarlberg U16 und verfügt über die UEFA-A-Lizenz.

Weitere Stationen als Coach waren in Koblach, in Hatlerdorf und in Altach. Kristo unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2025.

„Für mich ist die Rückkehr zur Austria eine absolute Herzensangelegenheit. Ich hatte hier zu Beginn der 2000er eine sehr schöne Zeit als Spieler und konnte in den vergangenen Jahren nun auch als Trainer unterschiedliche Erfahrungen sammeln. Als der Anruf der Austria kam, musste ich nicht lange überlegen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Martin und dem weiteren Staff", so Ivan Kristo.

„Bringt Fülle an Erfahrung und Fachwissen mit"

Sportchef Mirco Papaleo: „Wir freuen uns, dass wir mit Ivan unsere Wunschlösung für die Position des Co-Trainers gefunden haben. Er bringt eine Fülle an Erfahrung und Fachwissen mit und seine Fähigkeiten im Umgang mit Menschen machen ihn ideal für unsere Mannschaft. Wir sind überzeugt, dass er eine wertvolle Ergänzung zu unserem Trainerteam sein wird und freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit ihm.“

Fotocredit: SC Austria Lustenau