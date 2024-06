Pünktlich zum Trainingsauftakt präsentiert man in der Südstadt den nächsten Neuzugang: Mit Lukas Jungwirth kommt ein 20-jähriges Torhütertalent vom LASK zu ADMIRAL 2. Ligist Admira Wacker. In der abgelaufenen Spielzeit kam Jungwirth auf 21 Einsätze für die LASK Amateure OÖ in der Regionalliga Mitte und blieb dabei acht Mal ohne Gegentreffer. Darüber hinaus gehörte der Schlussmann auch mehrmals zum Aufgebot des österreichischen U21-Nationalteams. Der Keeper besitzt beim LASK einen Vertrag bis Sommer 2026. Ab sofort wird er als Kooperationsspieler in der Südstadt auflaufen.

Admira-Sportdirektor Peter Stöger: „Wir freuen uns sehr, Lukas als Kooperationsspieler in der Südstadt begrüßen zu dürfen. Er ist ein vielversprechendes Torhütertalent, das mit seinen Fähigkeiten und seinem Potenzial hervorragend in unser Team passt. Wir sind überzeugt, dass er bei uns weiter wachsen und sich entwickeln wird.“

Lukas Jungwirth: „Ich freue mich, jetzt in der Südstadt zu sein und hoffe, dass wir mit der Mannschaft eine starke Saison spielen und Großes erreichen. Es ist eine aufregende Herausforderung, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam unsere Ziele verwirklichen können!“

LASK-Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic: „Das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Lukas Jungwirth ist ein vielversprechendes Torwart-Talent, von dessen Qualitäten wir beim LASK vollauf überzeugt sind. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass wir auf der Torhüterposition richtig gut aufgestellt sind. Als Kooperationsspieler erhält er bei der Admira eine ideale Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln. Wir wünschen ihm, dass er in der kommenden Saison viele wertvolle Erfahrungen sammeln kann.“

Fotocredit: Admira/Haunschmid