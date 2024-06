Der ADMIRAL 2. Liga-Neuankömmling, respektive Oberhaus-Absteiger SC Austria Lustenau und Enes Koc gehen weiterhin gemeinsam in die Zukunft. Das junge Talent aus dem eigenen Nachwuchs unterzeichnete am Montag bei Grün-Weiß einen neuen Vertrag bis Sommer 2026. Auch Leo Mikic bleibt dem Klub aus dem Ländle erhalten - der Offensivspieler verlängerte nämlich bis mindestens Sommer 2025.

Enes Koc mit Sportchef Mirco Papaleo (v.l.)

Enes Koc: "...ist mir eine Ehre, weiterhin Teil des Vereins zu sein"

Seit Juli 2023 zählt Enes Koc fix zum Profikader der Austria. Wenige Wochen später feierte der 19-Jährige im Heimspiel gegen den SK Sturm Graz sein Bundesliga-Debüt für Grün-Weiß, ehe er am vorletzten Spieltag beim 1:0-Sieg gegen den FC Blau-Weiß Linz ein weiteres Mal für "Luschnou" im Oberhaus zum Einsatz kam. In der Vorarlberger Eliteliga stand der in der abgelaufenen Saison in elf Partien auf dem Platz und erzielte dabei sechs Treffer.

Eine ganz besondere Ehre wurde dem Offensivspieler mit der Einberufung in die türkische U19-Nationalmannschaft zu Beginn dieses Monats zuteil. Für die Türken kam er gegen die Alterskollegen aus Moldawien, aus Aserbaidschan und aus Kasachstan jeweils zum Einsatz. Vor allem das erste Spiel gegen Moldawien wird Enes Koc so schnell nicht mehr vergessen, sorgte er doch mit einem Treffer in der Nachspielzeit für den vielumjubelten 2:1-Erfolg gegen Moldawien.

„Ich freue mich sehr meinen Vertrag bei der Austria verlängert zu haben. Es ist mir eine Ehre, weiterhin Teil des Vereins zu sein. Ich freue mich auf die kommenden Herausforderungen und auf meine Einsätze, bei denen ich mein Bestes geben werde, um mich zu beweisen und unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen“, so Koc.

Sportchef Mirco Papaleo: „Wir sind sehr erfreut, dass wir mit Enes einen talentierten Nachwuchsspieler aus den eigenen Reihen weiterhin an unseren Verein binden können. Enes hat sich im letzten Jahr stark entwickelt und gezeigt, dass er das Potenzial hat, ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft zu werden."

Leo Mikic mit Sportchef Mirco Papaleo (v.l.)

Leo Mikic: "...in Lustenau fühle ich mich wie zuhause"

Leo Mikic wechselte letzten Winter aus Korea von den Jeonnam Dragons an den Rhein und stand im zurückliegenden Frühjahr für die Austria in acht Partien auf dem Platz. Beim 2:0-Heimsieg gegen den FC Blau-Weiß Linz trug sich der Offensivmann in die Schützenliste ein, im Spiel gegen die WSG Tirol leistete er einen Assist. Nach seiner Knieverletzung, die ihn gegen Ende der Saison außer Gefecht setzte, ist der 27-Jährige nun wieder fit und bereit für die anstehende Spielzeit. Vor seinem Engagement bei der Austria stürmte der gebürtige Kroate in der ADMIRAL Bundesliga bei der SV Ried (56 Spiele), in Liga 2 beim Kapfenberger SV und im Unterhaus beim FC Lustenau.

„Ich habe auf mein Gefühl gehört. Hier in Lustenau fühle ich mich wie zuhause. In guten Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich gespürt, dass die Austria mich halten will. Der Verein hat ein klares Ziel für die anstehende Saison und ich will dabei helfen, diese Ziele zu erreichen. Ich freue mich, wieder in das Mannschaftstraining mit dem Team einzusteigen und auch vor unseren unglaublichen Fans zu spielen", sagt Mikic.

Sportchef Mirco Papaleo: „Wir sind sehr erfreut, dass Leo weiterhin bei der Austria bleibt. Mit seiner Schnelligkeit und Abschlussstärke wird er uns auch in Zukunft weiterhelfen und einen wichtigen Beitrag zu unserem Erfolg leisten. Er hat bereits viel Erfahrung gesammelt, kennt die Mannschaft und das Umfeld und wird sich als wertvoller Spieler erwiesen."

Fotocredit: SC Austria Lustenau