Mit den obligatorischen Leistungstests fällt am heutigen Montag der Startschuss für die Saisonvorbereitung des FC Liefering, ehe am kommenden Mittwoch (voraussichtlich 15:00 Uhr) der tatsächliche Trainingsstart auf dem Programm steht. Daniel Beichler, der nach seiner Interims-Trainertätigkeit im Endspurt der abgelaufenen ADMIRAL 2. Liga-Spielzeit nun als fixer Übungsleiter in die neue Saison geht, wird seine Schützlinge auf dem Grün der Akademie Liefering versammeln. Vorgänger Onur Cinel bekleidet bekanntlich bei Kooperationspartner FC Red Bull Salzburg die Co-Trainerrolle unter Pep Lijnders.

Countdown bis zum Ligastart - Coach Beichler: "Es war jetzt genug Pause"

Unterstützt wird Daniel Beichler neben Stefan Schoberer von Yuki Miyazawa. Der bisherige Interimscoach der AKA U18-Meistertruppe übernimmt die Position von Assistenztrainer Bernd Eibler, der beim 1. FC Köln andockt. Vier Testspiele sowie ein dreitägiges Trainingslager stehen der besten Frühjahrsmannschaft der vergangenen Zweitliga-Kampagne bevor, um sich optimal auf den Saisonauftakt Anfang August vorzubereiten.

Trainer Daniel Beichler: „Es war jetzt genug Pause. Die Burschen werden ausgeruht, frisch und gut vorbereitet ins Training starten. Ich persönlich freue mich richtig auf die kommenden Wochen, auf die komplette Spielzeit und darauf, mit einer sehr spannenden Mannschaft in die Saison zu gehen. Es sind dann doch einige aus der U18 hochgekommen. Unsere Aufgabe wird es sein, sie in den Erwachsenenfußball zu integrieren. In der Vorbereitung liegt das Augenmerk darauf, als Kollektiv stark zu werden und gleichzeitig, die Art, wie wir Fußball spielen wollen, zu implementieren. Darauf freuen wir uns alle, wir gehen hoch motiviert in die Spielzeit hinein!“

Abgänge und Neuankömmlinge



Benjamin Atiabou, Mark Gevorgyan, Moritz Neumann, Mario Pejazic, Mohammad Sadeqi und Alparslan Baran haben den FC Liefering mit Saisonende 2023/24 verlassen. Tim Paumgartner hat einen Vertrag beim FC Red Bull Salzburg unterschrieben – wie auch Jannik Schuster und Valentin Oelz, das Duo wird jedoch als Kooperationsspieler weiterhin in der ADMIRAL 2. Liga auflaufen.

Folgende AKA U18-Akteure bestreiten (zumindest) die Saisonvorbereitung mit dem FC Liefering: Tormann Christian Zawieschitzky, Enrique Aguilar, Kristjan Bendra, Marco Brandt, Jakob Brandtner, Alessandro Ciardi, Rüstü Erdogan, Julian Hussauf, Kenneth, Quirin Rackl, Marc Striednig und Valentin Zabransky.

Fahrplan für die Sommervorbereitung

24. Juni 2024 | Leistungstests

26. Juni 2024 | Trainingsstart

06. Juli 2024 | 11:00 Uhr | Testspiel 1 vs. SK Bischofshofen (Akademie Liefering)

13. Juli 2024 | 16:00 Uhr | Testspiel 2 vs. Lommel SK (Akademie Liefering)

16. bis 18. Juli 2024 | Trainingslager in Maria Alm (Hotel Eder)

20. Juli 2024 | 13:00 Uhr | Testspiel 3 vs. SV Sandhausen (Akademie Liefering)

27. Juli 2024 | Testspiel 4 – Gegner noch offen

02. bis 04. August 2024 | Saisonstart ADMIRAL 2. Liga

Etwaige Änderungen vorbehalten, Updates folgen rechtzeitig auf der Homepage des FC Liefering.

Fotocredit: FC Liefering via Getty