Nach dem Durchmarsch von der Landesliga in die Regionalliga ist dem ASK Voitsberg nach 40 Jahren die Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse, die ADMIRAL 2. Liga, geglückt. Mit 19 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Union Gurten und einer Tordifferenz von +49 hatte sich die Mannschaft den Gang zurück ins Profifußball-Geschäft verdient. Damit der ASK Voitsberg auch in der kommenden Saison mit einer schlagkräftigen Mannschaft antreten kann, wurden sieben neue Spieler engagiert. Diese wurden heute bei der Kaderpräsentation auf der Burg Obervoitsberg im Rahmen eines Events vorgestellt.

Neuzugänge, Abgänge und ein Transfer-Kracher sorgen für einen schlagkräften Kader

Der ASK Voitsberg hat sich nicht nur professioneller aufgestellt, sondern auch das neue Vereinslogo, die neuen Trikots sowie den neuen Ausstatter 11teamsports, mit Nike, erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Dieses Ereignis fand im ausgewählten Kreis statt und wurde mit einem Video untermauert. Der Meisterkader konnte zum Großteil gehalten werden.

Zwar verlassen sechs Akteure den Aufsteiger, diese Abgänge werden aber durch neuen neue Spieler bestmöglich kompensiert. Zudem ist mit Jakob Jantscher ein echter Transfercoup gelungen. „Wir haben mit der Verpflichtung von Jakob sicher eine Persönlichkeit in der Mannschaft, die der engagierten Truppe mit seiner Erfahrung weiterhelfen kann“, freut sich Trainer und Sportdirektor David Preiß über diesen Transfer. „Aber auch die anderen neuen Spieler passen perfekt in unser System und verstärken den erfolgreichen Kader der Aufstiegsmannschaft. Mit diesem Kader wollen wir als ersten Schritt den Klassenerhalt schaffen und vielleicht auch die ein oder andere Überraschung liefern“, ergänzt Preiß.

Jakob Jantscher zu den Beweggründen nach Voitsberg zu wechseln: „Die Ambitionen, das familiäre Umfeld und die professionelle Struktur decken sich absolut mit meinen Werten. Ich spüre noch immer das Feuer in mir, bin extrem motiviert und hoffe, dass ich Voitsberg mit meiner Routine unterstützen kann, um den nächsten Schritt zu gehen.“

Bürgermeister und Präsident des ASK Voitsberg, Mag. Bernd Osprian: „Ich wünsche mir für die kommende Saison in der zweiten Bundesliga, dass die Mannschaft gleich beherzt wie in den letzten Jahren auftritt und der Klassenerhalt frühzeitig gesichert werden kann.

Das Trainerteam:

David Preiß / Trainer & Sportdirektor sowie Geschäftsführer der Spielbetriebs GmbH

Gernot Suppan / Co-Trainer

Sasha Stocker / Co-Trainer

Daniel Mauritsch / Tormanntrainer

Sebastian Szvetits / Video-Analyst

Bernd Prorok / Sportwissenschaftler & Rehatrainer

Volker Büchsenmeister / Sport-Physiotherapeut

Dr. Kristina Hütter-Klepp / Ärztliche Leitung

Die Zugänge:

Fabian Ehmann (25) / Tormann, zuletzt TSV Hartberg

Philipp Seidl (26) / Innenverteidiger, zuletzt Kapfenberger SV

Daniel Schroll (25) / Innenverteidiger, zuletzt Deutschlandsberger SC

Andreas Fuchs (23) / Außenverteidiger, zuletzt Deutschlandsberger SC

Daniel Saurer (23) / Mittelfeldspieler, zuletzt Deutschlandsberger SC

Elias Neubauer (22) / Flügelspieler, zuletzt SV Lafnitz

Jakob Jantscher (35) / Stürmer, zuletzt Kitchee (Hongkong)

Die Abgänge:

Luka Caculovic, Ryan Colvin, Petar Paric, Alexander Rother, Stephan Palla und Elias Lorenz

Der Kader für die Saison 2024/2025:

1 Fabian Ehmann

2 Daniel Schroll

4 Marco Allmannsdorfer

6 Daniel Saurer

7 Stefan Sulzer

8 Nino Pungarsek

10 Philipp Zuna

11 Reality Asemota

12 Philipp Scheucher

13 Andreas Pfingstner

15 Martin Krienzer

16 Lukas Sidar

20 Philipp Seidl

21 Elias Jandrisevits

22 Martin Salentinig

24 Dominik Kirnbauer

26 Julian Pobinger

27 Christoph Strommer

31 Florian Schögl

39 Elias Neubauer

77 Andreas Fuchs

80 Maximilian Suppan

89 Jakob Jantscher

99 Felix Loidl

Fotocredit: ASK Voitsberg