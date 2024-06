Rio Nitta wird den ADMIRAL 2. Liga-Klub SKN St. Pölten verlassen. Der 21-jährige Japaner geht zurück in seine Heimat und heuert bei den Urawa Red Diamonds an. Sein Vertrag in Niederösterreich wäre noch bis Ende nächster Saison gelaufen. Über die Ablösesumme wurde von beiden Seiten Stillschweigen vereinbart.

"SKN St. Pölten ist ein gutes Sprungbrett für junge Spieler"

Dieser Wechsel zeigt aus dem Blickpunkt des Klubs wieder einmal, dass junge Spieler beim SKN gut aufgehoben seien, sich hier weiterentwickeln und dann den nächsten Karriereschritt machen könnten. Gute Beispiele dafür seien bisher Jaden Montnor (Aris Limassol) oder Franz Stolz (Genua CFC) - und nun Rio Nitta. Auch ihm gelingt mit diesem Transfer ein großer Sprung. Der dreifache Sieger der asiatischen Champions League, Urawa Reds, wird in der kommenden Saison auch an der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft teilnehmen.

Christoph Freitag, Sportdirektor SKN St. Pölten: „Für Rio hat sich nun die Gelegenheit ergeben, in seine Heimat in die erste Liga zu wechseln. Da wollen wir ihm natürlich keine Steine in den Weg legen und wünschen ihm viel Erfolg. Dieser Transfer ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass der SKN St. Pölten ein gutes Sprungbrett für junge Spieler ist.“

Rio Nitta: „Ich möchte mich herzlich für die zwei Jahre in St. Pölten bedanken. Ich bin schon sehr gespannt auf die neue Aufgabe und werde in Japan ordentlich Gas geben.“

"Next step" für Rio Nitta 💪 Der 21-jährige Japaner schließt sich dem 3-fachen Sieger der asiatischen Champions League 𝗨𝗿𝗮𝘄𝗮 𝗥𝗲𝗱 𝗗𝗶𝗮𝗺𝗼𝗻𝗱𝘀 an. Mehr dazu 👉 https://t.co/zQ5oCJCedL

Lieber Rio, alles Gute in Japan 💙💛❤️#weareone #meinSKN pic.twitter.com/NmgSUmACk4 — SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) June 27, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL