Mit David Stemmer hat der ADMIRAL Bundesliga-Absteiger und nunmehrige Zweitligist SC Austria Lustenau einen neuen Tormanntrainer verpflichtet. Der 26-Jährige wechselt vom LASK ins Ländle und wird fortan als Coach der grün-weißen Schlussmänner fungieren.

Sportchef Mirco Papaleo mit David Stemmer (v.l.)

Ehemaliger Profi-Torwart war zuletzt bei Damenteams als Coach im Einsatz

In den vergangenen drei Spielzeiten war der gebürtige Vorarlberger als Torwart-Coach bei den LASK Frauen engagiert. Zuvor betreute er während seiner aktiven Profikarriere am Ende seiner Zeit beim FC Wacker Innsbruck das Bundesliga-Damenteam der Tiroler bereits mit. Stemmer selbst durchlief als Goalie erst alle Altersstufen der heimischen Fußballakademie, ehe er über das Rheindorf nach Deutschland zum 1. FC Sonthofen wechselte. Nach einem folgenden Engagement beim FC Grödig und beim SV Wals Grünau zog es ihn nach Zypern zu Anorthosis Famagusta, bis der einstige Torhüter im Sommer 2020 zum FC Wacker Innsbruck wechselte. Am Tivoli absolvierte er zwei Partien in der 2. Liga. Ein Spiel unter anderem gegen die Austria (1:1 am 24. Juli 2020). Neben seinen Einsätzen im Profifußball kam Stemmer noch auf 37 Einsätze in der Regionalliga West.

„Ich bedanke mich herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich sehr über diese Wertschätzung. Aufgrund vieler positiver Gespräche war mir schnell klar, dass ich gerne Teil der Austria sein möchte und blicke erwartungsvoll einer guten Zusammenarbeit mit dem Trainerteam sowie dem kompletten Staff entgegen. Ich freue mich bereits auf die tägliche Arbeit mit den Torhütern sowie der gesamten Mannschaft auf dem Platz. Natürlich ist es für mich nach der langen Zeit, die ich nicht in Vorarlberg war, besonders motivierend, wieder im Ländle agieren zu dürfen“, so David Stemmer.

Sportchef Mirco Papaleo: „Wir freuen uns sehr, mit David nun einen neuen Torwarttrainer für den SC Austria Lustenau gefunden zu haben und heißen ihn im Verein herzlich willkommen. David stand selber als Profi-Torwart zwischen den Pfosten und trotz seines jungen Alters bringt er als Trainer schon eine gewisse Erfahrung mit. Mit seiner offenen Art passt er zudem perfekt in unseren neu aufgestellten Staff. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Fotocredit: SC Austria Lustenau