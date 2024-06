Adin Omic, zuletzt beim Kapfenberger SV, ebenfalls in der ADMIRAL 2. Liga, tätig, wechselt innerhalb der zweithöchsten Spielklasse ins Marchfeld. Der 25-jährige Bosnier, der auf der Position des Mittelstürmers beheimatet ist, erhält beim SV Stripfing einen Vertrag bis 2025.

Sportdirektor Alexander Grünwald mit Adin Omic und Obmann Christoph Pelczar (v.l.)

Stationen in Bosnien sowie in der Steiermark und in Salzburg stehen auf der Vita

Adin Omic kickte in den Jugendmannschaften des FK Radnicki Lukavac (BIH) und FK Sloboda Tuzla (BIH), ehe er im Jahr 2018 zum ersten Mal in den "Falkenhorst" wechselte. In der Winterpause der Saison 2020/21 folgte ein Transfer zum SK Bischofshofen in die Regionalliga West. 2023 kehrte der Mittelstürmer wieder in seine Heimat zum FK Buducnost Banovici zurück. Im Sommer 2023 feierte Adin Omic ein Comeback beim KSV 1919, für den der Bosnier in der Vorsaison der ADMIRAL 2. Liga zehnmal auflief.

Fotocredit: SV Strifping