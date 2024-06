Mit dem 19-jährigen Efekan Karayazi kann der Floridsdorfer Athletiksport-Club ein weiteres Nachwuchstalent in den 21. Wiener Gemeindebezirk holen. Der gebürtige Österreicher kommt von Fenerbahce Istanbul nach Floridsdorf und verstärkt ab sofort die Blau-Weißen in der ADMIRAL 2. Liga. Der Youngster war zuletzt für die U19 des Zweitplatzierten der türkischen Süper Lig im Einsatz.

Efekan Karayazi mit Geschäftsführer Sport Lukas Fischer (v.l.)

"...eines der größten österreichischen Nachwuchstalente"

Der ehemalige ÖFB-Jugend-Nationalspieler zog im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie von Bludenz in die Türkei. Dort spielte er in der Akademie von Nevsehir Belediyespor, ehe er bei einer Nationalteam-Reise in Antalya auf sich aufmerksam machte. Nach seiner Verpflichtung durch Fenerbahce Istanbul durchlief Karayazi mehrere Nachwuchsklassen des Süper Lig Clubs. Der 19-Jährige war über 20-Mal im Kader der Profis und kam in der vergangenen Saison beim Sieg gegen Adanaspor zu seinem Pflichtspieldebut. Dabei stand er mit Größen wie Leonardo Bonucci, Michy Batshuayi und Edin Dzeko auf dem Platz. Somit sammelte er bereits wertvolle Erfahrungen im Umfeld eines internationalen Top-Vereins, ehe er nun das Team von Cheftrainer Mitja Mörec verstärkt.

Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zeigt sich bei der Vertragsunterzeichnung erfreut: „Wir freuen uns sehr, Efekan für ein Jahr beim FAC begrüßen zu dürfen. Er ist eines der größten österreichischen Nachwuchstalente und machte bei Fenerbahce auf sich aufmerksam. Wir sind überzeugt davon, dass er bei uns die nächsten Entwicklungsschritte in seiner noch jungen Karriere machen kann.“

„Ich bin sehr glücklich, die Möglichkeit zu haben, mich in der kommenden Saison beim FAC zu präsentieren. Diese Leihe ist für mich eine großartige Chance, mich weiterzuentwickeln und mein Können in einem neuen Umfeld unter Beweis zu stellen. Ich freue mich darauf, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen und für die Blau-Weißen aufzulaufen“, so Efekan Karayazi am Freitag in der Hopfengasse.

Servus Efekan! 👋🏻

Fotocredit: FAC