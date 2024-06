Personelle Neuigkeiten gibt es bei für den ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger SK Rapid II - die Defensive bekommt Zuwachs in Person von Kenan Muharemovic. Der 18-jährige Innenverteidiger kommt von der zweiten Mannschaft des Wolfsberger AC, wo er in der abgelaufenen Spielzeit 20 Einsätze sowie zwei Tore in der Regionalliga Mitte verzeichnen konnte. Das Defensiv-Talent ist zudem Nachwuchsnationalspieler für Bosnien-Herzegowina, wo er bereits seit der U17 spielt und aktuell im U19-Kader steht. Mit seinem starken linken Fuß verspricht der großgewachsene Verteidiger vor allem in Sachen Spielaufbau viel für die Zukunft.

Kenan Muharemovic mit Geschäftsführer Sport Markus Katzer (v.l.)

"...konnten uns vielversprechendes Talent für die Innenverteidigung sichern"

Geschäftsführer Sport Markus Katzer zur Neuverpflichtung: „Mit Kenan Muharemovic konnten wir uns ein vielversprechendes Talent für die Innenverteidigung sichern. Er wird zu Beginn beim SK Rapid II auflaufen und somit langsam an die Profis herangeführt werden. Wir sind sehr froh, dass der Transfer geklappt hat und ich bin mir sicher, dass uns Kenan extrem weiterhelfen wird. Er ist sehr talentiert und vor allem aufgrund seiner Größe sowie Kopfballstärke perfekt, um unsere Defensive zu verstärken.“

Fotocredit: SK Rapid