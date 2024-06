Haris Ismailcebioglu verlängert seinen Vertrag beim SV Horn um eine weitere Saison in der ADMIRAL 2. Liga plus Option für eine weitere Spielzeit. Die beiden Eigengewächse Raphael Bauer und Filip Stojak werden in der kommenden Saison auf Leih- bzw. Kooperationsbasis Spielzeit bei anderen Vereinen sammeln. Siehe auch: Transferliste!

Haris Ismailcebioglu mit Geschäftsführer Andreas Zinkel (v.l.)

"...Spieler, der über eine herausragende Technik verfügt und viel Potenzial hat"

Mit der Vertragsverlängerung von Haris Ismailcebioglu gelang es dem SV Horn einen talentierten Offensivspieler zumindest für ein weiteres Jahr an den Verein zu binden. Die Nummer sieben erhielt seine fußballerische Ausbildung bei der AKA St. Pölten, ehe er nach einem halben Jahr in Spratzern zum Kremser Sportclub wechselte. Im Sommer 2022 unterschrieb der 20-jährige beim SV Horn, wo er jedoch für die Saison 2022/23 hauptsächlich als Kooperationsspieler beim Kremser SC aktiv war. In der abgelaufenen Saison entwickelte er sich zum Stammspieler beim SV Horn und bestritt 28 Partien, in denen er zwei Treffer verbuchen konnte.

Geschäftsführer Andreas Zinkel über die Vertragsverlängerung: „Wir freuen uns sehr, dass wir den Vertrag von Haris verlängern konnten. Er ist ein Spieler, der über eine herausragende Technik verfügt und viel Potenzial hat. Nachdem er im letzten Jahr im Profifußball Fuß gefasst hat, hoffen wir, dass er in der kommenden Saison seine Leistungen weiter steigern kann.“

Zwei Eigenbauspieler wechseln per Leihe in die Regionalliga Ost

Mit Raphael Bauer wird ein Eigengewächs des SV Horn für die kommende Saison an den SC Zwettl (1. Landesliga) verliehen. Der 18-Jährige ist im Frühjahr 2023 zum Profikader des SV Horn gestoßen und stand seitdem elf Mal für die Waldviertler am Spielfeld. NWZ-Absolvent Filip Stojak wird in der nächsten Saison als Kooperationsspieler für TWL Elektra in der Regionalliga Ost aktiv sein. Insgesamt absolvierte er bis jetzt fünf Spiele für den SV Horn.

Fotocredit: SV Horn