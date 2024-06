Im zweiten Testspiel der Sommervorbereitung traf die SV Guntamatic Ried in St. Roman im Tischlerei Grömmer Stadion auf den rumänischen Erstligisten Universitatea Cluj und trennte sich mit diesem in einem Match über 2 x 60 Minuten mit einem 1:1-Remis. Den einzigen Treffer für die Wikinger erzielte Philipp Pomer zum zwischentlichen 1:0.

Druckvoller Beginn der Wikinger - Gleichstand nach 60 Minuten

Die SV Ried startete druckvoll ins Testspiel über 2 x 60 Minuten. Schon in der zweiten Minute kam Berger nach einem Eckball zum Abschluss, der aber abgeblockt wurde. Generell kamen die Innviertler in der Anfangsphase immer wieder durch Eckbälle zu Chancen, die beste hatte Havenaar per Kopf nach 16 Minuten. Die erste echte Chance der Rumänen hatte in der 21. Minute Adel nach Zuspiel von Vadim, sein Schuss wurde aber geblockt. Im Gegenzug zog Bajic aus etwa zehn Metern ab und sein Schuss wurde vom Tormann über die Latte gedreht. Kurz darauf versuchte Bajic den zu weit heraussen stehenden Tormann von Cluj zu überheben, aber sein Heber ging übers Tor.

In der 35. Minute war es erneut Bajic, der diesesmal einen Freistoß aus etwa 20 Metern flach aufs Tor bringen wollte, jedoch knapp daneben. In Minute 40 ein Freistoß für die Rumänen direkt am 16er – der Schuss von Dan landete aber in der Mauer. In der 43. Minute dann die Führung der Rieder – Pomer kam nach einem Einwurf im Strafraum an den Ball und schoss flach ins Tor zum 1:0. Die Führung hielt aber nicht lange – Leitner kam heraus aber gegen Andrei nicht an den Ball, der konnte den Ball zu Adel spielen, der zum 1:1 einschob (48.). Danach versuchte die SVR wieder in Führung zu gehen, es blieb aber beim 1:1 Halbzeitstand nach 60 Minuten.

SV Ried weiterhin tonangebend, Rumänen lauern auf Konter

Auch in die zweiten 60 Minuten starteten die Rieder mit einem guten Pressing und versuchten die Rumänen unter Druck zu setzen. Die erste Top-Chance in der zweiten Hälfte hatte nach 71 Minuten Eza nach Zuspiel von Celic, aber sein Schuss wurde vom Goalie über die Latte zum Eckball abgewehrt. In Summe wieder ein ähnliches Bild – Ried die bessere Mannschaft, Cluj probierte es im Konter. Danach kam Mankowski, der letzte Saison bei den Jungen Wikingern im Einsatz war, zu einer schönen Chance aus spitzem Winkel, aber knapp vorbei.

In der Folge gab es etwas weniger konkrete Möglichkeiten wie in Halbzeit eins. In der 101. Minute probierte es wieder Mankowski von der Seite und er zwang erneut den Cluj-Tormann zu einer Parade. In der Schlussphase noch ein Distanzschuss von Cluj, den Wimmer schön zur Ecke parierte. Im Gegenzug hatte Bumberger noch eine Chance aus kurzer Distanz, die geklärt werden konnte. So blieb es beim 1:1 Unentschieden im Testspiel gegen Cluj.

SV Guntamatic Ried HZ 1: Leitner – Havenaar, Sollbauer (46./Sammer), Soptirean (Testspieler) – Lumor, Rasner, Marinsek, Wohlmuth – Pomer, Berger, Bajic.

SV Guntamatic Ried HZ 2: Wimmer – Sammer, Steurer, Mankowski – Bumberger, Mayer, Celic, Gragger – Rossdorfer, Grosse, Eza.

Bereits absolvierte Testspiele:

SV Guntamatic Ried – Wacker Burghausen 3:2 (1:0)

Tore für Ried: Bajic (11.), Berger (48.), Havenaar (58.)

Vorbereitungsprogramm für die Saison 2024/25

(Stand vom 28.6., kurzfristige Änderungen möglich)

Samstag, 6. Juli, 14.00 Uhr: Testspiel gegen Jahn Regensburg (Deutschland, 2. Liga) in Künzing (Deutschland)

Samstag, 13. Juli, 13.00 Uhr: Testspiel gegen MSK Zilina (Slowakei, 1. Liga) in Ulrichsberg

Samstag, 13. Juli, 18.00 Uhr: Testspiel gegen Dynamo Budweis (Tschechien, 1. Liga) in Budweis

Freitag, 19. Juli, 14.00 Uhr: Testspiel gegen AS Trencin (Slowakei, 1. Liga) im Klaus-Roitinger-Stadion in Ried

Freitag, 19. Juli, 18.00 Uhr: Testspiel gegen Debrecen (Ungarn, 1. Liga) in der Innviertel ARENA in Ried

Sonntag, 28. Juli, 10.30 Uhr: UNIQA ÖFB Cup 1. Runde SC Röfix Röthis – SV Guntamatic Ried

2./3./4. August.: Meisterschaftsauftakt Admiral 2. Liga SV Stripfing – SV Guntamatic Ried

Keine weiteren Tore - der Test gegen Cluj über 2x 60 Minuten endet mit einem 1:1 Unentschieden 🤝#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/Fw6CovSWQ7 — SV Ried 1912 (@svried1912) June 28, 2024

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger