Mittelfeldspieler Almer Softic bleibt für ein weiteres Jahr beim Floridsdorfer Athletiksport-Club. Der 21-Jährige wechselte im vergangenen Jänner per Leihe vom SK Rapid zu den Blau-Weißen (zwölf Einsätze). Nun wird die Leihe mit dem gebürtigen Wiener um eine weitere Saison in der ADMIRAL 2. Liga verlängert. Siehe auch: Transferliste!

"...hervorragend entwickelt und sehr schnell den Anschluss gefunden"

Geschäftsführer Sport Lukas Fischer am Sonntag zur Verlängerung: „Almer hat sich in der Rückrunde bei uns hervorragend entwickelt und konnte sehr schnell den Anschluss zum gesamten Team finden. Wir sind überzeugt, dass er auch in der kommenden Saison unserer Mannschaft weiterhelfen wird.“

Auch Almer Softic äußerte sich positiv über seine Verlängerung: „Ich fühle mich beim FAC sehr wohl und bin froh, dass ich ein weiteres Jahr hier spielen kann. Das Team und das Umfeld haben mich von Anfang an super aufgenommen, und ich freue mich darauf, in der nächsten Saison gemeinsam weiter an unseren Zielen zu arbeiten.“

Almer Softic bleibt ein Blau-Weißer 🙌🏻

Der FAC leiht den 21-jährigen Mittelfeldspieler auch für die kommende Saison vom @skrapid aus ✍🏻💙



ℹ️ Alle Infos dazu gibt’s auf unserer Homepage



📲 https://t.co/3MnLyNyjIQ #Wirfürden21 — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) June 29, 2024

Fotocredit: FAC