Der SV Stripfing präsentiert mit Mateus Cecchini Muller den nächsten Neuzugang. Der 21-jährige gebürtige Brasilianer kommt von Virtus Entella aus der italienischen Serie C. Der defensive Mittelfeldspieler wurde in Porte Alegre (BRA) geboren und spielte in der Jugend von SC Internacional. Seine erste Station in Europa war bei Virtus Entella in Chiavari (ITA). In den letzten Jahren wurde Cecchini Muller sowohl an Sampdoria Genua, als auch an Inter Mailand ausgeliehen, wo er jeweils in den U19-Teams beider Klubs zum Einsatz. Für Inter Mailand absolvierte der 21-Jährige unter anderem zwei Spiele in der UEFA Youth League. Siehe auch: Transferliste!

Sportdirektor Alexander Grünwald mit Mateus Cecchini Muller und Obmann Christoph Pelczar (v.l.)

Sportdirektor Alexander Grünwald: „Wir bekommen mit Mateus einen sehr robusten und talentierten Spieler. Er hat in Italien eine sehr gute Ausbildung genossen. Der Schritt in den Erwachsenenfußball, noch dazu in einem neuen Land, ist natürlich nicht immer einfach. Wir haben höchstes Vertrauen in seine Fähigkeiten und möchten ihm die Zeit geben, anzukommen und sich bei uns weiterzuentwickeln. Wir sind sehr froh, dass Mateus sich für den SV Stripfing entschieden hat.“

Fotocredit: SV Stripfing