Das Team der SV Guntamatic Ried verbrachte das Wochenende gemeinsam bei einem zweitägigen Teambuilding und nutzte dabei das vielfältige Angebot im Innviertel. Die Kicker und das Betreuerteam starteten am Samstag mit dem Rad von der Innviertel ARENA über den Antiesen- und Innradweg nach Schärding, wo zuerst eine Schlauchbootfahrt auf dem Programm stand. Nach einem Stadtrundgang in Schärding und einem Lagerfeuer verbrachte das Team die Nacht in Zelten. Am Sonntag ging es nach einem abschließenden Frühstück wieder zurück nach Ried.

"Zusammenhalt in der Mannschaft ist das Wichtigste"

„Um als Team seine Ziele erreichen zu können, ist der Zusammenhalt in der Mannschaft das Wichtigste. Solch ein Teamevent ist daher eine wichtige Maßnahme. Wir haben uns bewusst entschieden, im Innviertel zu bleiben und das vielfältige Angebot in der Region wahrzunehmen“, sagt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Guntamatic Ried.

Teambuilding DAHOAM im Innviertel ⚫️🟢



Unsere Mannschaft verbrachte das Wochenende gemeinsam in unserer Heimat und nutzte das vielfältige Freizeit-Angebot des Innviertels für ein Teambuilding! 🔝🤩#svried #seit1912 #desismeiverein #innviertel pic.twitter.com/UQ3tuW1h9i — SV Ried 1912 (@svried1912) June 30, 2024

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger