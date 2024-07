Nach einer Saison löst ADMIRAL 2. Ligist Floridsdorfer Athletiksport-Club den Vertrag mit Yannick Woudstra auf Wunsch des 22-jährigen, deutschen Stürmers auf.

Der beidfüssige Yannick Woudstra (l.), der im vergangenen Sommer von Türkgücü München zum FAC kam, löst seinen bis Juni 2025 datierten Zwei-Jahres-Vertrag vorzeitig auf.

FAC-Dauerbrenner mit 32 Pflichtspieleinsätzen

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club gibt bekannt, dass der Vertrag mit Stürmer Yannick Woudstra (geb.: 09.11.2001 in Bad Tölz) auf dessen Wunsch hin aufgelöst wird. Der 22-jährige, 1,93 Meter große Bayer stand in der vergangenen Saison in jedem Pflichtspiel für den FAC auf dem Platz und erzielte dabei sechs Tore sowie zwei Assists.

FAC Geschäftsführer Sport Lukas Fischer bedankt sich bei dem gebürtigen Deutschen: „Yannick hat in der vergangenen Saison eine wichtige Rolle in unserem Team gespielt und durch seine Leistungen zum Erfolg beigetragen. Wir hatten mit ihm einen klaren Plan, weshalb wir auch damals einen längerfristigen Vertrag unterzeichnet haben. Aber wir respektieren seinen Wunsch nach einer Auflösung und wünschen ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft nur das Beste.“

