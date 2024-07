Verstärkung für die grün-weiße Defensive: Mit Robin Voisine hat der SC Austria Lustenau einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Der mehrfache französische Nachwuchsnationalspieler wechselt vom FC Nantes nach Vorarlberg und unterschreibt beim ADMIRAL Bundesliga-Absteiger bis mindestens 2026.

Neuzugang Robin Voisine (l.) mit SC Austria Lustenau-Neo-Sportchef Mirco Papaleo.

„Konnte sein Talent und großes Potential in diversen französischen Nachwuchsnationalteams unter Beweis stellen"

Robin Voisine stammt aus dem Nachwuchs des Clubs aus der Ligue 1. In den vergangenen beiden Spielzeiten stand der Linksfuß für die zweite Mannschaft aus Nantes jeweils in 24 Partien als Stammspieler auf dem Platz. 2019 debütierte er im U17-Nationalteam von Frankreich und absolvierte folgend drei weitere Spiele, bevor er 2022 auch für die U20-Auswahl der „Equipe Tricolore“ in zwei Begegnungen auflief. Nun zieht es den großgewachsenen Defensivmann von der westfranzösischen Hafenstadt zur Lustenauer Austria, wo er den nächsten Schritt in seiner Karriere machen will.

„Ich bin sehr glücklich, jetzt hier zu sein und künftig für den SC Austria Lustenau zu spielen. Mit der Mannschaft will ich den maximalen Erfolg erzielen und auf dem Platz meinen Beitrag dazu leisten. Selbst möchte ich mich hier weiterentwickeln und neue Erfahrungen sammeln. Ich kann es kaum erwarten, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen und dann die ersten Spiele für Grün-Weiß zu absolvieren“, so Robin Voisine.

Sportchef Mirco Papaleo: „Wir freuen uns, dass sich Robin für einen Wechsel nach Lustenau entschieden hat. In Frankreich, beim FC Nantes, der in den vergangenen Jahren viele gute Spieler aus dem Nachwuchs hervorgebracht hat, durchlief er eine super Ausbildung. Sein Talent und sein großes Potential konnte Robin zudem in den diversen französischen Nachwuchsnationalteams unter Beweis stellen. Er wird morgen in das Mannschaftstraining einsteigen und dem Team mit Sicherheit gleich weiterhelfen.“

Von der westfranzösischen Hafenstadt Nantes an den Rhein: Mit Robin Voisine hat die Austria einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. 🇫🇷



Bienvenue à Lustenau, Robin! 🟩⬜ pic.twitter.com/UKOvXJJ4Zf — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) July 2, 2024

Fotocredit: SC Austria Lustenau