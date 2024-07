Der Floridsdorfer Athletiksport-Club präsentiert mit dem 22-jährigen Jakob Odehnal seinen zweiten Neuzugang auf der Torhüterposition und sogleich seine neue Nummer eins. Der gebürtige Wiener löste beim Bundesligisten SCR Altach seinen Vertrag auf und wechselt nun für ein Jahr zum ADMIRAL 2. Liga-Klub in die Wiener Hopfengasse. Siehe auch: Transferliste!

"...sind froh, mit ihm als Nummer eins in die Saison zu gehen"

Odehnal begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des Wiener Sportklubs, ehe er nach einem kurzen Zwischenstopp beim SK Rapid, zum FV Austria XIII wechselte. Nach vier Jahren folgte der Abgang in Richtung Vorarlberg, wo er beim Bundesligisten SCR Altach anheuerte. Neben Einsätzen bei den Altach Juniors stand der ehemalige österreichische U19-Nationalteamtorhüter auch bereits vier Mal für die Profis in der Bundesliga und im ÖFB-Cup auf dem Platz. In der vergangenen Saison wechselte er per Leihe zum FC Dornbirn, wo er in jedem Pflichtspiel die vollen 90 Minuten absolvierte. Nun unterschreibt er einen Einjahresvertrag bei den Blau-Weißen und verstärkt das Team rund um Tormanntrainer Lukas Klinger.

FAC Geschäftsführer Sport Lukas Fischer am Dienstag zur Neuverpflichtung: „Auf der Suche nach einem jungen österreichischen Torhüter haben wir den Markt in Ruhe sondiert. Mit Jakob haben wir nun einen vielversprechenden Tormann, der schon über Liga-Erfahrung verfügt, gewinnen können. Wir sind sehr froh, mit ihm als Nummer eins in die Saison zu gehen.“

„Ich bin sehr glücklich darüber, in der kommenden Spielzeit für den FAC auflaufen zu dürfen. Der Verein hat in den letzten Jahren gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt und ich möchte mit guten Leistungen der Mannschaft zu einer erfolgreichen Saison verhelfen“, so Jakob Odehnal bei seiner Vertragsunterzeichnung.

𝐖𝐢𝐥𝐥𝐤𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐝𝐬𝐝𝐨𝐫𝐟, 𝐉𝐚𝐤𝐨𝐛 𝐎𝐝𝐞𝐡𝐧𝐚𝐥 👋🏻💙

Mit dem 22-jährigen Torhüter präsentiert der FAC seine neue Nummer 1 zwischen den Pfosten 💪🏻



ℹ️ Alle Infos zum Neuzugang gibt’s auf unserer Homepage



📲 https://t.co/zDsDB9Zv8F #Wirfürden21 — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) July 2, 2024

Fotocredit: FAC