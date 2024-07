Der Floridsdorfer Athletiksport-Club präsentiert mit Milos Spasic seinen sechsten Neuzugang. Der Außenverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2025.

Vier Wochen vor dem Ligastart präsentiert der Floridsdorfer Athletiksport-Club seinen sechsten Neuzugang. Mit dem 26-jährigen Milos Spasic wechselt ein Verteidiger mit Bundesligaerfahrung nach Wien-Floridsdorf. Der gebürtige Wiener unterschreibt bei den Blau-Weißen einen Vertrag bis zum Sommer 2025.

Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zum Neuzugang: „Mit Milos konnten wir einen Spieler für die linke Abwehrseite zum FAC holen, der bereits über Erfahrung in der höchsten österreichischen Spielklasse verfügt. Er hat bis jetzt einen Großteil der Saisonvorbereitung mit unserer Mannschaft absolviert und genau das gezeigt, was wir von einem Spieler auf dieser Position erwarten. Wir sind sehr glücklich, dass er das Team in der kommenden Saison unterstützt.“

„Ich freue mich sehr darüber wieder zurück in Wien zu sein. Die guten Gespräche mit dem FAC, sowie auch die Plattform 2. Liga waren für mich ausschlaggebend nach Floridsdorf zu wechseln. Ich werde einhundert Prozent für den Verein geben und bin guter Dinge, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden“, so Milos Spasic bei seiner Vertragsunterzeichnung.

Milos Spasic startete seine Karriere in der Jugend des Rennweger SV sowie der Akademie des FK Austria Wien. 2013 wechselte er von den Violetten in die Südstadt, zur AKA Admira Wacker. Dort durchlief der ehemalige U18-Nationateamspieler Serbiens alle Nachwuchsteams, bis er 2018 den Sprung in die Profimannschaft schaffte. Bei seinem Bundesligadebüt stand Spasic gegen den SK Rapid die vollen 90 Minuten auf dem Feld. Es folgten 27 Einsätze in der höchsten Spielklasse Österreichs, ehe er zu AO Kavala in die griechische Super Ligue 2 wechselte. Nach einem weiteren Zwischenstopp im Ausland, bei FK Riteriai in Litauen, kehrt der gebürtige Wiener nun in seine Heimatstadt zurück.

Foto: FAC