SV Guntamatic Ried: Die bereits traditionelle Saisonabschlussfeier der Rieder Wenzel Schmidt Fußball-Akademie stand in diesem Jahr am 4. Juli am VTA Soccer Field der Akademie auf dem Programm.Spieler, Trainer und Betreuer der AKA-Teams, Junge Wikinger, Profis, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins, Sponsoren, Helferinnen und Helfer der Akademie sowie auch politische Vertreter – insgesamt mehr als 150 Personen – feierten eine erfolgreiche Akademie-Saison, ausgezeichnete schulische Leistungen und verabschiedeten verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rieder Kaderschmiede.

"...emotionale Highlights waren die Siege gegen Meister Austria, der Auswärtssieg gegen Rapid und der Auswärtssieg gegen Sturm"

Die AKA U18-Mannschaft beendete die ÖFB Jugendliga Saison 2023/24 auf Tabellenplatz neun. „Unsere AKA 18-Mannschaft hat in dieser Saison eine beeindruckende Entwicklung gezeigt, die sich in vielen verschiedenen Bereichen widerspiegelt. Ein Highlight war der Sieg gegen RB Salzburg, bei dem die Spieler ihre Stärken und ihr Potenzial unter Beweis stellten“, freute sich Trainer Marcel Thallinger.

Sowohl die AKA U16- als auch die AKA U15-Mannschaft schlossen die Saison mit Platz elf ab. „Die emotionalen Highlights dieser Saison waren die Siege gegen den Meister Austria, der Auswärtssieg gegen Rapid in Hütteldorf und der Auswärtssieg gegen Sturm in Graz. Zusätzlich konnte man zwei Spieler mit Gregor Martinetz und Mike Matosevic in die U16-Nationalmannschaft Österreichs und Paul Antic in die U16-Nationalmannschaft Kroatiens bringen“, betonte U16-Trainer Bogdan Frisu.

U15-Trainer Denis Omic sagte: „Sechs gesammelte Punkte im Herbst, 18 Punkte im Frühjahr, ist schon ein Argument für die Entwicklung der Mannschaft im Laufe des Jahres. Bereits im Herbst konnte man mit sehr gutem Offensivfußball verzaubern, jedoch brauchte man ein bisschen Zeit, um die Defensivarbeit zu stabilisieren.“

Ehrungen, Auszeichnungen & Verabschiedungen

Marcel Thallinger, bisheriger sportlicher AKA-Leiter, blickte auf Saison 23/24 zurück. Thallinger wird in der neuen Saison Trainer der U18. Der neue sportliche AKA-Leiter Clemens Zulehner stellte sich vor. Für ihre schulischen Leistungen, einem ausgezeichneten Erfolg, wurden sechs Akademie-Spieler geehrt. Mit Fabian Lechner, Niklas Sickinger, Luka Lukic und Daniel Wimmer schlossen vier Spieler ihr Schuljahr mit der Matura ab.

Verabschiedet wurden Jürgen Wabitsch und Mario Zolgar (beide acht Jahre lang Nachwuchstrainer), Bogdan Frisu (U16-Trainer), Seid Halilovic (U15-Trainer), Günther Feichtelbauer, der 25 Jahre als Busfahrer der Akademie im Einsatz war, sowie Erwin und Gerti Eder, die sich jahrelang um die Betreuung der Kunstrasenvermietung kümmerten. Für die kulinarische Verpflegung mit einem Grill- und Kuchenbuffet sorgte das ehrenamtliche Akademie-Kantinenteam rund um Brigitte Duncalf.

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger