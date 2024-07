Zu einem von den Namen her äußerst interessanten Testmatch standen sich am heutigen Samstagabend in der restlos ausverkauften Datenpol Arena in Maria-Enzersdorf der ADMIRAL 2. Liga-Klub FC Admira Wacker und das türkische Spitzenteam Fenerbahçe Istanbul gegenüber. In diesem Zuge kam es auch zum Aufeinandertreffen zweier charismatischer Neo-Cheftrainer - Thomas Silberberger gab sich die Ehre mit José Mourinho. Zweiterer, der 61-jährige Portugiese, sollte gegen sein zehn Jahre jüngeres Pendant aus Innsbruck, mit dessen Starensemble letztendlich aber einen schweren Stand gegen die Niederösterreicher haben: 1:1-Remis! Siehe auch: Transferliste!



"Panther" mit Powerstart, Gleichstand zum Seitenwechsel und zum Ende

Die Partie begann von Anfang an kurzweilig, versuchten beide Teams die Feldmajorität an sich zu reißen. Die Hausherren aus der zweithöchsten hiesigen Spielklasse sollten einen wahren Traumauftakt erleben: Nach einem hurtigen Spielzug über links fand das flache Zuspiel von David Puczka den im Fünfmeterraum an der zweiten Stange alleine gelassenen Reinhard Young, welcher aus nächster Nähe trocken ins leere Tor zum vielumjubelten 1:0 vollstreckte (7.).

Die Gäste hatten - die Favoritenrolle innehabend - noch vor dem Seitenwechsel eine adäquate Antwort parat: Routinier Edin Dzeko verwandelte einen Elfmeter zum 1:1-Pausenstand (22.) nach einer insgesamt sehr ausgeglichen verlaufenden ersten Spielhälfte.

Abschnitt zwei verlief über weite Teile ausgeglichen, waren hier wie dort Chancen für einen Siegtreffer gegeben, doch blieb es bei toller Stimmung und vollen Rängen beim nicht unverdienten Remis - ein Achtungserfolg für die Silberberger-Schützlinge gegen ein "Kaliber" internationale Kragenweite.

FC Admira Wacker 1:1 (1:1) Fenerbahçe Istanbul

Testspiel | Datenpol Arena (ausverkauft) | SR: Jakob Semler (BL)

Tore: Young (7., Puczka) bzw. Dzeko (22., Elfm.).

Gelbe Karten: Galle (77.) bzw. Ünder (31.), Fred (71.).

FC Admira Wacker (4-3-3-Grundordnung): Jungwirth (46. Verwüster, 86. Kaltenböck) - Haudum (46. Galle), Holzmann (63. Zdichynec), Puczka (46. Ajanovic, 81. Maierhofer), Weberbauer (63. Leidinger) - Horvat (46. Stevanovic), Ebner (46. El Moukhantir, 86. Murgas), Malicsek (46. Feiner) - Alar (46. Mujanovic), Gashi (63. Ristanic), Young (63. Brückler).



Fenerbahce Istanbul (4-2-3-1-Grundordnung): Cetin - Oosterwolde (69. Demir), Djiku, Rodrigo Becao (69. Akcicek, 76. Ortakaya), Osayi-Samuel - Elmaz, Krunic (69. Mercan) - Zajc (46. Kent), Fred, Ünder (63. Mor) - Dzeko (77. Nayir).

Fotocredit: Josef Parak