Wie der SC Austria Lustenau am heutigen Montag vermeldet, verstärkt sich der ADMIRAL Bundesliga-Absteiger für die kommende ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25 mit einem weiteren Spieler für den Angriff: Daniel Au Yeong wechselt von Austria Wien an den Rhein, kehrt damit ins Ländle zurück und unterschreibt einen Vertrag bis mindestens Sommer 2025. Der 21-jährige Angreifer war von den Veilchen in der abgelaufenen Saison an FAK-Kooperationspartner SV Stripfing ausgeliehen. Siehe auch Sommer-TRANSFERS!

Zurück im Ländle: Daniel Au Yeong

Bisher 19 Zweitliga-Einsätze für SV Stripfing

Seine ersten Schritte im Fußball machte Daniel Au Yeong, der am 10. März 2003 im niederländischen Eindhoven das "Licht der Welt" erblickte und hernach in Vorarlberg aufwuchs, beim FC RW Rankweil, ehe er über die heimische Fußballakademie im Sommer 2019 in den Nachwuchs des SC Freiburg wechselte.

Für die Deutschen stand der beidfüssige Angreifer von 2019 bis 2022 im U17- und im U19-Team auf dem Platz. Nach neun Toren und drei Vorlagen in der U19-Bundesliga Süd/Südwest kam er im Juli vor zwei Jahren nach Österreich zurück und unterschrieb beim FK Austria Wien. In der vergangenen Saison lief Au Yeong leihweise für den SV Stripfing auf und machte für die Niederösterreicher 19 Spiele je ein Tor und Assist) in der 2. Liga.

Der 21-Jährige trainierte in den vergangenen Wochen bereits bei der Austria mit und erzielte unter anderem im Test gegen die U21 des FC St. Gallen den 1:0-Führungstreffer für Grün-Weiß. Nun kehrt der Stürmer, der in seiner Karriere fünfmal für die ÖFB-Nachwuchsnationalmannschaft auflief, wieder ins Ländle zurück und geht ab sofort für den SC Austria Lustenau auf Torejagd.

„Profitiert auch von der hervorragenden Ausbildung beim SC Freiburg"

„Ich freue mich nach meiner Zeit in Deutschland bzw. im Osten Österreichs nun wieder zurück in Vorarlberg zu sein und künftig für die Austria zu spielen. In der anstehenden Saison will ich das Maximale aus mir rausholen und mit meinen Teamkollegen, die mich super aufgenommen haben, Erfolge feiern“, so Au Yeong.

Sportchef Mirco Papaleo: „Wir freuen uns sehr, dass sich Daniel entschieden hat, bei uns zu unterschreiben. Als regionales Talent bringt er nicht nur Leidenschaft und Engagement mit, sondern profitiert auch von der hervorragenden Ausbildung, die er beim SC Freiburg genossen hat. Wir sind überzeugt, dass er eine Bereicherung für unser Team sein wird.“

Zurück im Ländle und ab sofort für Grün-Weiß: Angreifer Daniel Au Yeong wechselt von der Wiener Austria an den Rhein und unterschreibt bis mindestens Sommer 2025.



➡️ https://t.co/OLsDzOkZUH



Herzlich willkommen in Lustenau, Dani! pic.twitter.com/wtGGqFCIYF — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) July 8, 2024

Fotocredit: SC Austria Lustenau