Mit Leo Schachner schafft ein weiteres Talent aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung in die erste Mannschaft von Austria Lustenau. Am heutigen Mittwoch unterzeichnete der 19-Jährige einen Jungprofivertrag und zählt damit ab sofort zum grün-weißen Aufgebot.

Im Alter von sieben Jahren startete Schachner in seine Fußballkarriere bei Grün-Weiß und durchlief seit 2011 sämtliche Nachwuchsteams der Austria, ehe er vor drei Jahren sein erstes Kampfmannschaftspflichtspiel machte. Für die Amateur-Auswahl stand er in der zurückliegenden Saison in der VN.at-Eliteliga in 22 Pflichtspielen auf dem Platz und erzielte dabei einen Treffer. Der Außenverteidiger trainierte in den vergangenen Wochen bereits bei der ersten Mannschaft mit und gesellt sich nun zu Pius Grabher sowie Enes Koc, die es beide in der Vergangenheit aus dem eigenen Nachwuchs in den Profi-Kader schafften.

„Ich bin sehr glücklich und motiviert jetzt in der ersten Mannschaft des SC Austria Lustenau spielen zu dürfen. Ich habe den ganzen Nachwuchs durchlaufen und jetzt in der ersten Mannschaft stehen zu können ist ein großer Schritt für mich. Auf eine gute und aufregende Saison“, so Schachner.

Sportchef Mirco Papaleo: „Es ist uns wichtig, auf unseren eigenen Nachwuchs zu setzen. Leo hat in den letzten Jahren bei unseren Amateuren gute Leistungen erbracht und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Daher hat er sich die Chance verdient, die Vorbereitung mit der ersten Mannschaft zu absolvieren und weil er auch da einen positiven Eindruck hinterlassen hat, wird er nun Teil unserer ersten Kampfmannschaft.“

Foto: ALU