Der SKN St. Pölten gibt den nächsten Neuzugang bekannt. Der Norweger Sondre Skogen hat beim SKN St. Pölten einen Vertrag bis 2026 plus Option unterschrieben.

Der 23-jährige beidbeinige Innenverteidiger kommt vom Mjøndalen IF an die Traisen. Er hat zuvor unter anderem mehrfach in der U19 Nationalmannschaft Norwegens, Feyenoord U21 und dem 26-fachen Norwegischen Meister Rosenborg gespielt. Über die Ablösesumme wurde von beiden Seiten Stillschweigen vereinbart.

Christoph Freitag, Sportdirektor SKN St. Pölten: „Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir Sondre für uns gewinnen konnten. Aufgrund seiner physischen, aber auch fußballerischen und charakterlichen Qualitäten sind wir überzeugt davon, dass er sehr gut zu uns passt, und dass er bei uns die nächsten Schritte in seiner Karriere machen kann.“

Sondre Skogen: „Ich freue mich sehr auf dieses Projekt in St. Pölten – es ist großartig. Ich denke, dass wir eine tolle Saison haben werden und freue mich sehr darauf loszulegen, zu spielen und gemeinsam mit dem Team Spiele zu gewinnen - und natürlich freue ich mich auch darauf, die Fans kennenzulernen.“

Foto: SKN