Zu seinem 130-jährigen Jubiläum lädt der First Vienna FC 1894 am Freitag, den 19. Juli 2024, zu einem besonderen Spiel auf die Hohe Warte ein. Österreichs ältester Fußballverein empfängt zum Auftakt seiner Jubiläumsfeierlichkeiten den deutschen Traditionsverein TSV 1860 München. Auch die 1860-Legenden Harald Cerny, Martin Stranzl und Christian Prosenik werden dabei sein.

First Vienna FC 1894 vs. TSV 1860 München

Jubiläumsspiel, 130 Jahre Vienna

Freitag, 19. Juli 2024, 18:30 Uhr

Naturarena Hohe Warte

Traditionsduell zum 130er

Der Ticketverkauf für das Jubiläumsspiel ist bereits in vollem Gange. Fans und Interessierte können ihre Tickets unter www.1894.at/tickets erwerben.

Neben dem spannenden Traditionsduell erwartet die Zuschauer ein weiteres Highlight: Die ehemaligen Nationalteamspieler und 1860-Legenden Harald Cerny, Martin Stranzl und Christian Prosenik werden auf der Hohen Warte anwesend sein und für Autogramme und Erinnerungsfotos zur Verfügung stehen.

Beeindruckende Karrieren

Die drei 1860-Legenden haben zusammengerechnet 439 Spiele für die Münchner bestritten. Auch spielten Cerny, Stranzl und Prosenik gleichzeitig bei 1860 zusammen im selben Team.



Harald Cerny führt mit 308 Einsätzen für die Löwen diese Statistik an und erinnert sich gerne an seine Zeit in München zurück: „Ich hatte eine wunderbare Zeit bei 1860 und es erfüllt mich mit Stolz und Freude, anlässlich dieses besonderen Spiels nach Wien zurückzukehren. Es wird großartig sein, alte Freunde und Weggefährten auf der Hohen Warte zu treffen. Der Vienna wünsche ich von Herzen alles Gute zum Jubiläum. Ich bin gespannt, wie sie sich gegen meine Sechzger schlagen werden, und freue mich auf ein spannendes Spiel.“



Martin Stranzl, der von 1997 bis 2004 für die Sechzger spielte und dabei 111 Spiele absolvierte, teilt seine Vorfreude: „Es ist für mich eine Ehre, Teil dieses besonderen Jubiläums zu sein. Die Vienna und 1860 München sind zwei Vereine, die auf eine beeindruckende Geschichte und Tradition zurückblicken können. Dieses Spiel wird eine wunderbare Gelegenheit sein, alte Erinnerungen aufleben zu lassen. Ich freue mich sehr darauf, dieses besondere Spiel zu erleben und hoffe, dass viele Fans diese einzigartige Gelegenheit nutzen werden.“



Christian Prosenik, der von 1999 bis 2001 für die Blau-Weißen aus München spielte und anschließend eine Saison für die Vienna absolvierte, sagt: „Auch für mich ist dieses Spiel von großer Bedeutung. Meine Zeit in München war unvergesslich, und es ist schon speziell, dass wir alle drei zur gleichen Zeit in München aktiv waren. Dass sich nun wieder alle auf der Hohen Warte an einem Ort zusammenfinden, ist etwas Wunderbares. Ich freue mich darauf, die Atmosphäre zu genießen und alte Bekanntschaften aufzufrischen.“

Rahmenprogramm rund um das Jubiläumsspiel

Neben einem hoffentlich spannenden Fußballspiel und der Anwesenheit der 1860-Legenden hat der First Vienna FC 1894 ein Rahmenprogramm zusammengestellt.

Ab 17:30 Uhr öffnen sich die Tore der Hohen Warte für die Feierlichkeiten, die für Jung und Alt etwas zu bieten haben. Es wird eine Fanzone mit einer Fotobox geben und natürlich wird der Vienna-Fanshop geöffnet haben.

Einladung an die Fußballfamilie

Der First Vienna FC 1894 lädt alle Fans und Interessierten ein, diesen besonderen Tag zu feiern und die Geschichte sowie die Tradition des ältesten Fußballclubs Österreichs zu zelebrieren. Tickets sind ab sofort unter www.1894.at/tickets erhältlich.

Wir feiern 130 Jahre Vienna! 💛💙



Erlebe das Duell First Vienna FC 1894 vs. TSV 1860 München und triff zahlreiche Legenden. 🔥



Tickets unter https://t.co/8cABjwLLd9. ⚽️📸



Mehr Infos: 👉🏼 https://t.co/ZbojbYdjDg#ViennaFamily #comeonvienna pic.twitter.com/eArqEjQFl0 — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) July 11, 2024

Fotocredit: Vienna