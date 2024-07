Der nächste Sommer-Neuzugang, den der SV Stripfing heute verkündet, sammelte in der abgelaufenen Saison bereits ADMIRAL 2. Liga-Erfahrung bei Liga-Konkurrent Kapfenberger SV 1919: Anel Selimoski. Der 22-Jährige wechselt vom "Falken-Horst" ins Marchfeld.

Ehemals im Nachwuchs vom FAC

Anel Selimoski wurde am 26. Dezember 2001 in Bitola, Nordmazedonien, geboren. Seine Karriere begann im Nachwuchs des SC Columbia Floridsdorf, ehe der defensive Mittelfeldspieler 2015 in den Nachwuchs des Floridsdorfer AC wechselte.

2018/19 spielte er für 1210 Wien, wo Anel Selimoski auch in der Wiener Stadtliga debütierte. Nach einer Saison kehrte er wieder zum FAC zurück.

In der Winterpause der Saison 2021/22 ging es für den Nordmazedonier zum Kapfenberger SV, wo er neun Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga absolvierte und bei den Falken auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt wurde.

Fotocredit: SV Stripfing