Der SV Horn rüstet mal wieder im Sommer fleißig auf für die nächste Saison in der ADMIRAL 2. Liga. Wie die Waldviertler am heutigen Freitag vermelden, sicherte sich der Klub ab sofort die Dienste von Defensivallrounder Dragan Marceta. Der 24-jährige Defensivspieler wechselt von 2. Liga-Absteiger FC Dornbirn zum SV Horn und unterzeichnet einen Vertrag für die kommende Saison 2024/2025. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS der 16 Klubs.

V.l.: Geschäftsführer Andreas Zinkel und Neuzugang Dragan Marceta

"Mit seinen 24 Jahren zählt Dragan bei uns schon zu den Routiniers"

Der gebürtige Dornbirner (03.03.2000) stand zuletzt beim FC Dornbirn unter Vertrag, wo der beidfüßige Defensivallrounder in der vergangenen Saison 29 Einsätze in der Admiral 2. Liga verzeichnen konnte. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der 1,84 Meter-Mann in der AKA Vorarlberg, wo der 24-Jährige die gesamten Jugendmannschaften durchlief.

Im Erwachsenenbereich war Dragan Marceta, dessen Bruder Drago Tormann-Trainer bei Liga-Konkurrent SW Bregenz ist, neben dem FC Dornbirn auch für Vorwärts Steyr und Austria Lustenau aktiv und absolvierte bis jetzt schon 122 Zweitligaspiele. Sein Jugenverein ist Austria Lustenau.

"Wir haben für unsere junge Mannschaft einen Spieler mit reichlich 2. Liga Erfahrung für uns gewinnen können. Mit seinen 24 Jahren zählt Dragan bei uns schon zu den Routiniers. Dragan wird in dieser Saison ein wichtiger Spieler für uns werden und wird uns in einer zentralen Position hoffentlich sehr viele positive Momente bescheren,“ freut sich SV Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel über den Neuzugang.

Fotocredit: SV Horn