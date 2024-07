Der SKN St. Pölten kann den nächsten Neuzugang bekanntgeben und vermeldet am heutigen Freitag, dass sich der französische Stürmer Claudy M’Buyi (geb.: 03.06.1999, DR Kongo) dem Wolfsrudel anschließt. Der 25-Jährige war zuletzt bei FC Villefranche-Beaujolais, kommt ablösefrei an die Traisen und hat einen Vertrag bis 2026 plus Option unterschrieben. Der Rechtsfuß kann nicht nur zentral, sondern auch als Außenstürmer auf beiden Seiten eingesetzt werden. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS der ADMIRAL 2. Ligisten.

V.l.: SKN-Neo-Cheftrainer Aleksandar Gitsov, Neuzugang Claudy M’Buyi und SKN-Sportdirektor Christoph Freitag.

„Ein hoch interessanter Spieler, der in der Offensive variabel eingesetzt werden kann"

Christoph Freitag, Sportdirektor SKN St. Pölten:

„Wir haben Claudy intensiv beobachtet und konnten ihn von einem gemeinsamen Weg mit uns überzeugen. Er ist ein hoch interessanter Spieler, der in der Offensive variabel eingesetzt werden kann und wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit ihm.“

SKN-Neuzugang Claudy M’Buyi:

„Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich freue mich auf dieses neue Abenteuer in einer neuen Stadt und einem neuen Land. Ich bin sehr aufgeregt und gebe mein Bestes, um dem Team und den Fans eine großartige Saison zu bereiten und viele Tore zu schießen.“

Das Rudel wächst weiter 💪

Fotocredit: SKN St. Pölten