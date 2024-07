David Puczka wechselt zu Serie A-Club! Der österreichische U19-Nationalteamspieler, der seit 2018 für den FC Admira Wacker spielte, wird nun eine neue Herausforderung in seiner Karriere annehmen. David Puczka kam im Jahr 2018 zu den "Panthern" und hat sich schnell einen Namen in der österreichischen Fußballszene gemacht. In der 2. Liga absolvierte er insgesamt 30 Spiele für die Admira und durfte sich über zwei Treffer freuen. Mit dem Wechsel zu Juventus Turin steht David Puczka nun vor einer neuen Phase seiner Karriere. Siehe auch SOMMERTRANSFERS!

"Bei so einer Möglichkeit stehen wir ihm selbstverständlich nicht im Wege"

„Wir möchten David Puczka für seine hervorragenden Leistungen und seinen Einsatz während seiner Zeit bei der Admira danken. Bei so einer Möglichkeit stehen wir ihm selbstverständlich nicht im Wege und wünschen ihm nur das Beste für seine weitere Laufbahn“, sagte Sportdirektor Peter Stöger.

Der 19-jährige David Puczka zeigte sich dankbar für seine Zeit bei der Admira: „Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, die ich bei der Admira erhalten habe. Es war eine wertvolle Zeit für mich persönlich und meine Karriere. Ich möchte dem Verein, den Fans und meinen Teamkollegen für alles danken."

Fotocredit: FC Admira Wacker