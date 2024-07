Gegen Lommel SK, den Vierten der abgelaufenen Challenger Pro League-Kampagne – der zweiten Leistungsstufe in Belgien –, präsentiert sich die Beichler-Elf, der ADMIRAL 2. Liga-Klub FC Liefering, in guter Frühform. Neben drei Standardtreffern überzeugen die Hausherren in der Red Bull Fußball Akademie auch spielerisch und gewannen den Probegalopp souverän mit 4:0.

"Vier gewinnt" beim FC Liefering

Der Anpfiff der Partie war kurzfristig auf 19:00 Uhr (statt 16:00 Uhr) verschoben worden, der Startschuss für die ersten Gelegenheiten fiel umso pünktlicher: Kenneth empfing einen Fabel-Steilpass, sein Gegenspieler traf den Angreifer anstelle des Spielgeräts – den folgerichtigen Elfmeter verwandelte Zeteny Jano sicher (13.).

Nachdem C. Santos für Lommel SK gleich mehrfach erfolglos geblieben war, ließ Tolgahan Sahin den ersten Durchgang mit einem letztlich zu zentralen Wuchtfreistoß ausklingen.

Die Bould-Equipe – für die der Liga-Alltag ab dem 17. August ruft – legte nach dem Seitenwechsel mit elf Neuen den vitaleren Auftakt hin. Danach war aber wieder der FC Liefering an der Reihe: Enrique Aguilar verarbeitete einen Corner via Dropkick ins Zentrum weiter, wo Rocco Zikovic vergnügt per Kopf zur Stelle war (61.).

Kurz darauf ließ Tim Trummer auf der Außenbahn die Tachonadel hochschnellen, die schulbuchmäßige Hereingabe grätschte Luka Reischl ins Glück (63.). Dass die FCL-Standards in der bevorstehenden Spielzeit eine Gefahr für sämtliche #LigaZwa-Abwehrreihen darstellen dürften, bewies Jakob Brandtner aufs Neue: Der Blondschopf drückte im Anschluss an einen Corner ins rechte Eck ab (71.) – der Schlusspunkt.

"...genau die Spiele, die unsere Mannschaft braucht"

Trainer Daniel Beichler: „Ein cooler Test für uns! Das sind genau die Spiele, die unsere Mannschaft braucht, speziell diejenigen, die aus der U18 hochgekommen sind. Die Burschen haben es über 90 Minuten hinweg echt gut gemacht. Es war ein hoher Aufwand, eine coole Intensität zu erkennen. Trotzdem haben wir in der ersten Halbzeit die eine oder andere Chance zugelassen, mit dem Ball waren wir zudem noch etwas zu hektisch.

Auch das ist im zweiten Durchgang wesentlich besser geworden. Da waren wir klar die bessere, die bestimmende Mannschaft. Alles in allem habe ich ein Team gesehen, das mit viel Überzeugung gespielt hat – ein verdienter Sieg, auch wenn das Spiel nicht unbedingt mit vier Toren Differenz ausgehen muss.“

FC Liefering 4:0 (1:0) Lommel SK

Torschützen: Jano (13./FE), Zikovic (61.), Reischl (63.), Brandtner (71.).

Aufstellung: Zawieschitzky (46. Oelz) – Zikovic (67. Brandtner), Moswitzer (67. Zabransky), Brandtner (46. Hussauf) – Sahin (46. Aguilar), Paumgartner, Bendra, Jano (67. Testspieler), Rackl (46. Trummer) – Kenneth (46. Reischl), Verhounig (46. Murillo).

Gelbe Karten: Verhounig (25./Foul), Sahin (36./Foul), Testspieler (87./Foul)

Schiedsrichter: Damir Karlic

Fotocredit: FC Liefering via Getty