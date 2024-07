Er ist 19 Jahre jung, stammt aus den Nachwuchs von Austria Wien und dem FC Admira Wacker, war in der abgelaufenen ADMIRAL 2. Liga-Saison Kooperationsspieler der Austria beim SV Stripfing und wechselt nunmehr zum SV Lafnitz: Denis Dizdarević. Der ehemals dreifache ÖFB-U19-Teamspieler mit bosnischer Abstammung unterschreibt bei den Oststeirern einen Zweijahresvertrag, wobei die Lafnitzer beim 19-jährigen, offensiven Mittelfeldspieler (geb.. 02.08.1994) eine Option für ein weiteres Jahr haben. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS der ADMIRAL 2. Ligisten.

55 Zweitliga-Spiele für Young Violets und SV Stripfing

Denis Dizdarević spielte in diversen Nachwuchsmannschaften von Austria Wien und dem FC Admira Wacker, um in der Saison 2022/23 den Sprung zu den Young Violets zu schaffen. Bei FAK-Kooperationsklub SV Stripfing absolvierte der Youngster in der abgelaufenen Spielzeit 23 Pflichtpartien, insgesamt stehen 55 Zweitliga-Spiele zu Buche (je zwei Tore und Assists).

Denis Dizdarevic wechselt vom FK Austria Wien zum SV Licht-Loidl Lafnitz. Der 19-Jährige Mittelfeldspieler unterschreibt einen 2-Jahres-Vertrag plus Option.✅



HERZLICH WILLKOMMEN beim SV Licht-Loidl Lafnitz, Denis!💛💙https://t.co/CD0iuhwuZy pic.twitter.com/LUmebSfHgN — SV Licht-Loidl Lafnitz (@svlafnitz) July 15, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL